ENTREVISTA Zoe Saldana y porqué no es la favorita de sus niños: ‘Juegan con Gamora, pero me dicen que les gustan Nebula y Mantis’

Espectacular, en blanco impoluto, solo 24 horas después de haber protagonizado la apertura de otra atracción inspirada en su trabajo del otro lado de Estados Unidos. Así nos encontramos a Zoe Saldana en Disneyland, California Adventure, unos cuantos minutos antes de la apertura de Guardians of the Galaxy: Mission Breakout!, la atracción de Disney basada en la exitosísima saga de Marvel.

Con una enorme sonrisa y platicando en exclusiva con HOLA.com México en un español perfecto, la guapa actriz confiesa que ni en sus más remotos sueños imaginó que algún día su trabajo inspiraría no una, sino dos atracciones en los parques de diversiones Disney. “No, yo ni sabía que iba a ser actriz. Yo lo que quería era ser feliz siempre y mi familia era la que me relajaba y me decía ‘eres tan dramática y trabajas llorando, haciendo show’ y yo pensaba ‘esto no es dramático, es intenso y tú no lo ves de esa manera’”, narró quien años después, entregaría su vida al arte de interpretar a otras personas.

Ahora, feliz de su profesión, Zoe ha confesado que es fan de las películas como esta que protagoniza e, incluso, suele acudir al cine a verlas y hasta disfrutarlas en casa una y otra vez. “Me gusta saber que, al seguir mi corazón y lo que me da felicidad, he hecho una vida a base de eso y espero que eso le sirva como un mensaje a la juventud y principalmente a la juventud latina”, aseguró.

Pero si el mundo ha quedado encantado con la actuación de Zoe como Gamora en este increíble universo, hay dos pequeños que todavía tienen sus reservas... sus hijos mayores: Cy y Bowie. Los hermosos mellizos aman a los superhéroes, pero mamá no necesariamente es la favorita en casa. Aunque todavía son muy pequeños y no logran entender lo cool que son ella y su increíble trabajo, tratan de hacerla sentir bien con algunas palabras, pero saben quién es su favorito. “Juegan con los juguetes de Gamora, pero me dicen que les gustan Nebula y Mantis”, agregó la actriz, quien toma con humor la situación.

Entre risas nerviosas, Zoe dejó claro que se subiría a la atracción... pero que lo haría con un tanto de temor. Y es que con una fortaleza de casi 56 metros con seis combinaciones de caídas libres al ritmo de los temas favoritos de la cinta, la realidad, es que la reserva de Saldana es justificada. Esta nueva atracción de la que tuvimos fortuna de ser de las primeras personas en probar es toda una "intensa" aventura en la que nadie podrá quedarse sin gritar. ¡No puedes dejar de visitarla!