Nada de mal de amores, mucho menos soltera. Aracely Arámbula vive otra de sus felices etapas no sólo por ser una mamá dedicada y al mismo tiempo emprendedora, ahora late su corazón porque al parecer ya tiene galán. Estos días, la actriz se ha dejado ver sonriente, no desaprovecha ni un minuto para dedicar tiempo a sus pequeños, Miguel y Daniel y tampoco descuida su más reciente proyecto; el lanzamiento de su nueva línea de cosméticos. A la par de esas actividades, ha hecho un espacio en su corazón para iniciar otro lindo capítulo en su vida.

VER GALERÍA

Decidida a romper el silencio, Aracely protagonizó un divertido segmento televisivo, en donde dio detalles de este romance. Eso sí, fue muy precavida en sus declaraciones, luego de que el reportero le preguntara, de manera directa, si estaba o no enamorada. “En este momento estoy enamorada porque el amor siempre debe estar en tu vida. No lo tengo escondido, pero sí soy muy discreta”, dijo la actriz para Ruta Con Las Estrellas, del programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo. De inmediato, el entrevistador quiso ir a más allá y la cuestionó sobre cuándo le presentaría a su galán, fue entonces que ella respondió sin rodeos. “Pronto, ¿qué te parece si te lo puedo presentar para el 30 de febrero?”, contestó con su característico sentido del humor.

Pero eso no fue todo, Aracely habló de otra de sus inquietudes, el hecho de volver a convertirse en madre, aunque esta vez adoptando a un niño. “Me gustaría adoptar”, aseguró, dejando claro que para conseguirlo, no sería necesario tener una pareja. “Yo creo que si me lo pudieran dar así (al niño), yo sola, estoy feliz. Me animo”. Sin duda, la maternidad es una de las mejores cosas que le pudo pasar a la también cantante, que en varias ocasiones comparte en sus redes sociales algunos detalles de su día a día con los pequeños.

VER GALERÍA

Por supuesto, durante el encuentro televisivo se le preguntó si recientemente había hablado con Luis Miguel, ella, de una forma muy simpática, evadió la pregunta y continuó con su charla por otro tema. Apenas en marzo, ella daba declaraciones sobre la relación que había vivido con el cantante, la cual, en sus propias palabras, fue un momento que disfrutó. “Valió la pena parar, porque ahora tengo mis dos amores... Todos en la vida tenemos el derecho de ser felices. Cómo no vivir el amor de mi vida si tengo dos hijos maravillosos. Si yo escribiera esta historia sería un éxito, porque fue muy hermoso y único”, dijo al programa Suelta La Sopa, al hablar de sus días junto a El Sol.

Aracely Arámbula y su discreta opinión sobre la serie de Luis Miguel

Aracely Arámbula sobre su romance con Luis Miguel: 'Fue muy hermoso y único'

Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula, y su divertida 'pool party' para dos

Estos días, al protagonista de La Doña ha tratado de ser muy discreta en torno a todo lo que acontece en la vida de Luis Miguel, desde la realización de la serie sobre su vida y sus conflictos legales en Estados Unidos. A principios del mes de mayo, en una entrevista que concedió a Alfredo Palacios, la actriz se negó a responder al respecto y lo hizo con su característico tono amable. “No quiero opinar de algo que no tiene nada qué ver conmigo, no sé si van a sacar mi historia, pero no quiero opinar sobre eso porque estoy muy concentrada en mi trabajo, en mi carrera, me ha costado mucho mi carrera y después cuando uno habla de eso la prensa se dirige hacia esos titulares”, comentó en aquél espacio radiofónico.

VER GALERÍA