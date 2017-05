Reencuentro en familia, Salma Hayek con su hija y esposo en Venecia

La felicidad es plena para Salma Hayek. No sólo en lo profesional vive uno de sus mejores momentos, en el ámbito personal también tiene la fortuna de rodearse de mucho amor. Esta vez, la actriz se reencontró con su adorada familia, luego de pasar unos días de en México promocionando la más reciente película en la que participa junto a Eugenio Derbez, How To Be a Latin Lover. Y ha sido tanta su felicidad por reunirse de nuevo con su hija, la pequeña Valentina, y su esposo François-Henri Pinault, que no dejó de compartir este lindo momento con todos sus fanáticos.

¿En dónde está Salma? Ahora, la mexicana se encuentra en la ciudad de Venecia, destino que disfruta junto a su hija y su esposo, quienes están contentos de tenerla de vuelta. La también productora reveló un par de imágenes de este momento en su cuenta de Instagram, y se les observa felices y sonrientes. “La familia llegando a Venecia para la Biennale”, publicó en la foto en donde aparecen Salma y François mirándose a los ojos, mientras Valentina se encuentra detrás de ellos. La emotiva postal ha recibido miles de likes por parte de sus seguidores, quienes de paso aprovecharon para felicitarla por el Día de las Madres.

Por supuesto, su pasión por la maternidad tampoco dejó de conmoverla en un día tan especial. Salma publicó en sus redes una imagen de ella besando a su adorada Valentina, mientras viajan en un bote por las aguas de Venecia. Ahí, aprovechó para dedicar un lindo mensaje a todas las mamás que, como ella, también celebran. "Feliz Día de las Madres para México y en los países que hoy sea Día de las Madres. ¡Que tengan un feliz día!", dijo la actriz, quien admite que la maternidad le ha dejado grandes lecciones en la vida.

Salma Hayek y su mamá, Diana Jiménez, fueron las protagonistas de la más reciente portada de la revista ¡HOLA! En las páginas de esta publicación, ambas compartieron su sentir sobre la maternidad y Salma contó algo de las grandes enseñanzas que Diana le inculcó desde pequeña. “Mi mamá me enseñó a vivir en un mundo donde todo es posible”, dijo durante la entrevista. En esta sesión, las dos comparten fraternales abrazos para demostrar así el gran amor y cariño que las une.

Para Salma, la familia es ese gran apoyo que la impulsa a salir adelante. Su hija, Valentina, es su gran amor y, pese a sus compromisos de trabajo, nunca se aparta de ella. Juntas comparten inolvidables instantes, como la celebración del santo de Valentina, que ocurrió en un globo al amanecer.

