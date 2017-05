¿Tú qué harías si tu estrella favorita de Hollywood apareciera frente a ti en un lugar inesperado? Johnny Depp sorprendió a miles de sus seguidores en una increíble experiencia. El lugar más feliz del planeta se volvió aún más mágico gracias a este increíble actor quien esta semana decidió hacer una aparición sorpresa en el parque de diversiones de Disneyland en California.

En lugar de asistir como cualquier otro turista y disfrutar de los desfiles, los juegos y la comida, el estadounidense decidió convertirse en la atracción, así que se dirigió al paseo de Piratas del Caribe para hacer una divertida travesura. Depp se disfrazó a la perfección de su célebre personaje, el Capitán Jack Sparrow y se camuflajeó entre los piratas de plástico.

Decenas de familias entraron al juego sin imaginar que se encontrarían con un personaje de carne y hueso. Esta atracción consiste en ir en un barquito por el río viendo escenas de la famosa saga de Disney. Al llegar a la parte en donde se encontraba el actor, los espectadores no podían creer lo que veían e incluso muchos se tardaron en darse cuenta de quién era en realidad.

Johnny Depp Is filming on the pirates ride in Disney land!!!! Crazy!!!!!! pic.twitter.com/Klc1QyEKzR — Tommy Williams (@Twiller0) 27 de abril de 2017

Inmediatamente los asistentes sacaron el celular para grabar el mágico momento y compartirlo en sus redes sociales. Johnny actuaba idéntico a las películas e incluso interactuaba con los invitados quienes entre risas y gritos de emoción lo miraban. “Fue un momento surreal para todos los que estaban en mi bote, ¡que experiencia tan loca! Es la mejor experiencia en Disneyland de la que mi familia ha sido parte!", dijo uno de los espectadores.

Esta sorpresa llega para avivar la emoción por el próximo estreno de la quinta película de la saga, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales en la cual Jhonny Depp volverá a ser el protagonista. En esta nueva cinta, Jack Sparrow tendrá que escaparse de Salazar, quien es interpretado por el actor Javier Bardem, y su flota de marinos fantasmas que se han salido del mortal triángulo del diablo. En este filme también podremos ver a Kaya Scodelario interpretando a Carina Smyth y a Brenton Thwaites como Henry.