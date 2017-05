Ya han pasado casi doce años (lo sé, para nosotros también fue un shock) desde que salió a la pantalla grande la película Harry Potter y el cáliz de fuego en donde conocimos al guapo campeón de Quidditch, Vicktor Krum, quien también fue el primer crush de Hermione. Ahora, Stanislav Ianevski,el actor quien hizo el papel del jugador de Bulgaria, ha dejado muy atrás a este personaje.

Este actor de 31 años hoy se ve muy diferente que el personaje que interpretó cuando tenía 19 años, sin embargo con el paso de los años ha seguido actuando y ha tenido participaciones en películas como Hostal: Parte 2, Resistance y Moments of life. Además este actor búlgaro se ha dejado crecer el cabello, tiene el abdomen marcado y se ha hecho varios tatuajes. ¿Quién diría que el mago deportista habría evolucionado así?

Stan sigue teniendo contacto con los fans de Harry Potter y recientemente subió a su Instagram una foto en donde sale parado junto a un poster de él en la película con el uniforme de Quidditch. El before and after rápidamente alcanzó miles de likes. El actor también publicó otra foto en la que sale con su uniforme de la escuela junto a su amigo Tolga Safer junto a la cuál escribió, “¿nos recuerdan?” Los fanáticos de la saga de inmediato reaccionaron dándole varios likes a la imagen.

Emma Watson, en el papel de la inolvidable Hermione con quien el personaje de Stan tuvo un romance en la película, recientemente reveló para Entertainment Tonight que se mantiene en contacto con el reparto principal de la saga, “Todos estamos en un grupo de whatsapp en donde invitaron a todos los actores”.

La actriz también confesó que tuvieron que repetir varias escenas de Harry Potter por su culpa, debido a que se sabía los diálogos de otros actores y sin querer los repetía durante la grabación. En una entrevista con Jimmy Kimmel dijo entre risas, “Esto es algo muy traumante para mí porque causé varios problemas debido a esto. ¡Arruinaba las tomas! Chris gritaba ‘¡Corte! Emma lo estás haciendo otra vez, estas murmurando las líneas de Dan’ Pero no lo podía evitar, amaba tanto esos libros y realmente quería hacer mi trabajo bien.”