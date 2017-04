Penélope, Julia y Kate de fiesta en Mónaco

El miércoles por la noche las actrices Penélope Cruz, Julia Roberts y Kate Winslet asistieron a una de las fiestas más exclusivas de Europa, la cual se celebró en Mónaco. La casa francesa de Lancôme, consintió a sus elegantes embajadoras con una increíble decoración llena de miles de rosas para resaltar la belleza de sus invitadas, entre las cuales también estaba la actriz Liu Tao y los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott.

No cabe duda que las tres actrices son el trío perfecto de amigas; exitosas y atractivas, la latina, la castaña y la güera acapararon todas las miradas del lugar debido por supuesto a su guapura pero también porque definitivamente saben cómo divertirse a la perfección y hacer de esa noche una inolvidable.

Tanto es así que un video que subió Penélope Cruz a sus redes esa noche, enloqueció a todos los fanáticos de Hollywood pues hacía mucho tiempo que no se veía un trio tan singular. En este popular video, se escucha la canción de I say a little prayer de la cantante Arletha Franklin interpretada por el cantante australiano Josef Salvat. Recordemos que esta melodía se hizo famosa gracias a una de las películas más recordadas de Julia Roberts, La boda de mi mejor amigo.

Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 3:46 PDT

Kate Winslet y la misma Julia no pudieron resistirse a la música y cantar a todo pulmón la letra. Penélope fue la encargada de documentar toda la divertida escena, en donde se ve como corre en búsqueda de sus amigas quienes inmediatamente al verla sueltan una carcajada y le suben el volumen a la voz. Las tres amigas bailan sin pena alguna enfrente de la cámara e incluso Kate manda miles de besos a la grabación. En la escena también aparece cantando divertido el fotógrafo Marcus Piggot, muy amigo de las actrices.

Para la velada, ambas vistieron muy elegantes en negro. Penélope optó por llevar un vestido largo de un hombro, con abertura en la pierna y medio escote. Julia utilizó un look en blanco y negro con una falda corta, una blusa blanca y un saquito encima. Por su parte Kate llevaba un vestido amarrado del cuello y largo hasta las rodillas.