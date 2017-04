Después de un par de años difíciles, Jim Carrey reaparece irreconocible

La imagen pintaba para ser una muy tierna con un pequeño conejo en brazos con motivo de las Pascuas, pero lo que ha sorprendido a sus seguidores es lo diferente que luce Jim Carrey desde la última vez que se le había visto. Si desde enero comenzaba a mostrar un cambio de look, esta vez se ha mostrado completamente irreconocible. Largas barbas blancas, una larga melena y esos sí, una amigable sonrisa, aparecieron en la fotografía del comediante que se ha convertido en toda una revolución en la red.

VER GALERÍA

“Felices Pascuas, Pésaj o cualquier razón que puedan encontrar para sentirse felices y pachoncitos”, escribió el actor en Twitter junto la fotografía sin imaginar la sensación que causaría. No es común que Carrey comparta selfies o fotografías de su vida personal en redes sociales, pero al parecer, ésta le pareció una buena ocasión para hacerlo. Los comentarios de sus fanáticos muy sorprendidos por su imagen no se hicieron esperar. Desde los que no lo reconocieron, hasta los que lo compararon con personajes de películas, como el de Tom Hanks en Náufrago.

Lo cierto, es que desde la muerte de su exnovia Cathriona White, no ha sido visto más que en un par de ocasiones. En la primera, también llamó la atención su larga barba, aunque en aquella vez llevaba la cabeza completamente rapada. Después de eso, en agosto del año pasado recuperó su imagen de siempre, con la melena corta y sin vello en el rostro. Pero en enero de este año comenzó la transformación que ha revelado con esta imagen.

VER GALERÍA

No han sido años sencillos para el comediante que ha preferido mantenerse alejado de los reflectores tanto como le es posible. En medio de las especulaciones por el suicidio de su exnovia Cathriona White, en septiembre del 2015, Jim ha limitado sus apariciones y se ha refugiado lejos de Hollywood. El actor se ha mantenido al margen de lo dicho sobre él y solo en pocas ocasiones ha usado las redes sociales para expresar su profundo dolor ante la muerte de la joven.

Así reaccionó Jim Carrey al darse a conocer la nota que su ex le dedicó antes de morir

Jim Carrey se defiende ante las acusaciones por la muerte de su exnovia

Por el momento, Carrey sigue enfrascado en una batalla legal con la madre de Cathriona y su exesposo. A pesar de haber acompañado a la familia de la joven durante el emotivo funeral, las cosas se han complicado en últimos meses debido a las demandas que tanto la madre como el exesposo han puesto en contra del actor.

VER GALERÍA