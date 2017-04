Michelle Renaud a un mes de ser mamá: 'Sigo sin poder creer que este amor y belleza son reales'

La felicidad es plena para Michelle Renaud, quien hizo realidad su sueño de convertirse en madre hace apenas un mes. Con amor y entrega, ha vivido al máximo estas semanas de mucho aprendizaje junto a su pequeño Marcelo, la estrella de la casa que cambió de un día para otro la vida de la actriz y de su adorado esposo, Josué Alvarado. Juntos han emprendido esta aventura y hoy la celebran por todo lo alto.

VER GALERÍA

Dicen que el tiempo pasa volando, y para muestra, la celebración del cumplemes de Marcelo. A través de sus redes sociales, Michelle publicó una tierna dedicatoria en la que manifiesta su sentir, sin duda, una de las experiencias más enriquecedoras hasta el momento durante su etapa como mamá. “¡Hoy cumplió un mes el amor de mi vida y sigo sin poder creer que este amor y esta belleza son reales! ¡Me siento la mujer más feliz y afortunada por ser tu mamá! TE AMO MARCELO”, publicó en su cuenta de Instagram la protagonista de telenovelas.

Estos últimos meses, Michelle y su esposo se han mostrado muy sensibles. La paternidad les ha cambiado la mirada y eso ha sido evidente. Los mensajes de amor a su bebé han sido constantes en la red y cada día la felicidad de la pareja crece. Por supuesto, los seguidores han celebrado con ellos este momento, pues no paran de enviarles mensajes con buenos deseos.

VER GALERÍA

El nacimiento de Marcelo fue todo un acontecimiento para la familia. El bebé llegó a este mundo el 12 de marzo, tal cual ella lo había deseado; a la orilla del mar y en contacto con la naturaleza. La también protagonista de La Sombra del Pasado fue apoyada por una partera y finalmente dio a luz a las 9:55 am de ese día. En su última aparición pública, antes de convertirse en madre, había señalado que quería tener a su hijo de manera natural y sin apoyo de ningún tipo de analagésico, pues quería “ver de qué estaba hecha”.

El tierno mensaje de Michelle Renaud a su bebé recién nacido, Marcelo

Michelle Renaud y su última foto antes de recibir a su bebé, Marcelo

VER GALERÍA

Tras este hermoso acontecimiento de vida, Michelle no resistió las ganas de compartir algunas palabras para su bebé, sin dejar de agradecer a su esposo Josué, por ser cómplice de este sueño. “Y después de tanta espera llegó el día en que conocí a ese pedacito de amor que dejará huella siempre en mí. MARCELO, TE AMO, no puedo estar más enamorada. @pipooff eres el amor de mi vida, gracias por darme la satisfacción más grande y darme tu mano en todo el parto. No lo hubiera logrado sin ti”, publicó llena de emoción, horas después de la llegada de su anhelado hijo.