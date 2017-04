Así que el divorcio no va tan mal, Scarlett Johansson reaparece y posa con su ex pareja

Formalizaron su separación, incluso entablaron una batalla legal por la custodia de su hija ante los tribunales. Así ha sido la historia entre Scarlett Johansson y su ex esposo, Romain Dauriac, quienes ahora vuelven a ser noticia por un inesperado acto del cual ambos fueron protagonistas. Todo indica que, pese a concluir su relación, las cosas prevalecen en calma entre ellos, e incluso siguen siendo amigos.

En un extraordinario suceso, Scarlett y Romain aparecieron juntos en la ciudad de Nueva York. Esta vez, la ex pareja hizo acto de presencia en un cóctel de un evento relacionado con el arte, y además posaron para las cámaras. Ambos se dejaron ver sonrientes, cercanos y con un dejo de tranquilidad. Para esta ocasión, lucieron atuendos formales en color negro, y Scarlett casi luce al natural, pues decidió llevar un maquillaje muy tenue.

Esta no es la primera vez que la ex pareja se reúne tras el anuncio de su separación. El 25 de enero pasado asistieron juntos a una exposición de arte en la ‘Gran Manzana’, esto en la galería Simon Lee. Ahí, también sonrieron para las cámaras y dejaron clara su postura ante la circunstancia que viven. Pero esta vez fue distinto, porque la reunión ocurrió luego de que hace unas semanas Scarlett solicitara oficialmente el divorcio y la custodia de su hija Rose Dorothy. Tras esta petición, Dauriac, declaró que al descubrir la estrategia de su ex había quedado en “shock”.

El cruce de declaraciones y acusaciones entre los dos ocurrió apenas en marzo. El ex esposo de la estrella de Hollywood reaccionó de forma inmediata y manifestó su postura. “Es desafortunado, especialmente para nuestra hija, que Scarlett lo pida en las cortes y haga nuestras diferencias personales tan públicas”. La actriz ha solicitado la custodia compartida de la menor, pero desea que viva con ella.

La historia de amor de los ex esposos inició gracias a un amigo que tienen en común, el tatuador Fuzi Uvtpk. En 2012 fueron fotografiados por primera vez y en 2014 nació su hija. La química entre los dos fue constante y tiempo después se dio a conocer la noticia de que se habían casado en secreto. Se supo que el enlace matrimonial había tenido lugar en un rancho de Philipsburg, en Montana.

