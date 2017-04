Pierce Brosnan abre su corazón y habla de la muerte de su esposa e hija Fallecieron a consecuencia del cáncer de ovario, su esposa en 1991 y su hija en 2013

Detrás de esa imagen de galán que lo dio a conocer mundialmente gracias a su papel de James Bond, Pierce Brosnan guarda una entrañable historia que ha tocado el corazón de todos sus fans. Como nunca antes, el actor habló de dos de los capítulos más sensibles de su vida: la muerte de su primera esposa y de su hija, ambas de cáncer. En plena promoción de su nuevo trabajo en The Son, Brosnan habló de su experiencia como padre y del difícil momento que vivió en el pasado cuando enfrentó el duelo más doloroso.

En entrevista para la revista Esquire el actor dijo: “Yo sé lo que es criar hijos, y puede ser un camino bastante duro”. Por primera ocasión, el actor de 63 años habló de la muerte de Cassandra Harris, su primera esposa, quien falleció en 1991 a consecuencia de cáncer de ovario. Con su primera esposa, el actor tuvo a su hijo Sean, de ahora 33 años. Además de él, al casarse con Cassandra adoptó a los hijos de esta Christopher de 44 y Charlotte, de 41, quien falleció dos décadas después de su mamá, a consecuencia de la misma enfermedad.

“No veo el vaso como medio lleno, créeme. El perro irlandés de la melancolía se sienta junto de mí de vez en cuando”, confesó, haciendo referencia a que ante su imagen de hombre fuerte en ocasiones la tristeza de lo vivido se apodera de él.

En 2013, Charlotte Emily falleció luego de luchar durante tres años contra el cáncer de ovarios. En aquel momento el actor envió un comunicado a través de la revista People confirmando la triste noticia: “El 28 de junio, a las dos de la tarde, mi querida hija Charlotte Emily pasó a la vida eterna, tras fallecer a causa de un cáncer de ovarios. Estuvo acompañada por su marido, Alex, sus hijos, Isabella y Lucas, y sus hermanos Christopher y Sean. Luchó contra el cáncer con elegancia y humanidad, coraje y dignidad. Nuestros corazones lloran la pérdida de nuestra preciosa hija. Rezamos por ella y porque se tenga a mano pronto la cura frente a esta maldita enfermedad".

Pero este duro capítulo no ha sido el único que ha golpeado su vida. En su infancia, tuvo que enfrentar el abandono de su padre: “Sé lo que es cría a niño, y puede ser un camino muy arduo. Mi instinto paterno es completamente mío, no me remiten a nadie más porque no había nadie más”, detalló.