¡Una razón más para amarlo! Chris Evans y sus lindas declaraciones dedicadas a su ex A casi dos meses de terminar su relación con la actriz Jenny Slate, el actor demostró su caballerosidad hablando maravillas de su exnovia

Para aquellas que creían que los caballeros sólo existían en los cuentos de hadas, tenemos que aclarar que en la vida real también están presentes. No sólo tiene un físico de “príncipe encantador” Chris Evans también es un encanto como persona. Después de terminar su relación con la actriz Jenny Slate, el actor, quien está en plena promoción de la cinta Gifted, habló de su ex, con quien comparte créditos en esta producción.

Con puras palabras amables, el actor dejó claro que es un caballero en toda la extensión de la palabra. Recordemos que desde el inicio de su relación, la actriz sufrió fuertes críticas por su físico, un aspecto que para nada tomó en cuenta él y que nada tuvo que ver con su separación, pero que según comentó hace unos días Jenny, sí que le afectó.

Ante esto Evans dijo: “Ella es mi persona favorita. Ella es la mejor. Nunca en mi vida he conocido a alguien que tenga tanto dominio en la lengua inglesa. Es un arte hablar con ella, porque las imágenes asociadas con sus expresiones son súper coloridas. Ella es tan vulnerable, honesta y se interesa por las demás personas”.

Pero ahí no quedó la cosa, el protagonista de El Capitán América siguió con los halagos hacia la actriz: “Ella es increíblemente compasiva, no existe alguna cosa que no pueda amar de ella”, detalló haciendo evidente el cariño que todavía siente por su ex.

Hace apenas unos días, la actriz se animó a hablar de su exnovio y de su relación, reconociendo que al principio no podía creer que él estuviera interesado en ella: “ Para ser honesta, no pensé que yo era su tipo. Finalmente, cuando pasó fue como, ‘¿Oh, tú tienes estos sentimientos por mí?, estaba mirando alrededor como, ‘¿Esto es una broma?’ quiero decir, entiendo porqué creo que soy hermosa, pero soy un tipo muy, muy diferente de persona”, declaró la actriz en entrevista para New York Magazine.