Vadhir Derbez aclara rumores sobre el robo a su papá

Ni los famosos se salvan de la delincuencia, y esta vez fue Eugenio Derbez quien tuvo que hacer frente a una situación como esta luego de que entraran a robar a su casa. Aunque el hecho se mantuvo bajo discreción, los rumores sobre este percance salieron a la luz como si se tratara de algo que hubiera ocurrido en el transcurso de estos días, cuando no fue así. Vadhir Derbez no tardó en reaccionar, pues algunas versiones dadas a conocer en varios medios, señalaban a sus amigos como principales responsables.

Con plena seguridad, el también actor y cantante, habló de este robo cometido en diciembre de 2016, y desestimó los comentarios que se hicieron al respecto en diversos espacios. “Eso fue una nota vieja y a todos nos sorprendió que saliera algo ahorita. Eso fue del año pasado y sale que fue la casa y otras cosas, pero realmente sólo fue una camioneta y nada qué ver con mis amigos. De hecho, los culpables ya están en la cárcel…”, dijo durante una entrevista concedida al programa matutino Hoy.

En ese mismo espacio, Vadhir destacó la postura tomada por su familia, ante la ola de rumores desatada por este suceso. “Fue una sorpresa para mucha gente que no sabía. En mi caso y en el de mi familia, no nos afecta como tal y esa noticia no fue tan grande como lo están haciendo”, con esas palabras, puso fin a todas esas versiones, dejando claro que en este momento todo se encuentra en orden.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría General de Justicia también emitió una aclaración, en donde da detalles de precisos de los acontecimientos. “Uno de los imputados fue su chofer durante varios años. El ex trabajador y dos cómplices más, fueron detenidos a bordo de la camioneta robada al afectado y actualmente se encuentran vinculados a proceso… Actualmente se encuentran internados en un reclusorio de la Ciudad de México”.

Por ahora, todo parece permanecer en calma. Recientemente se supo que Eugenio protagonizará una cinta junto a Anna Faris, en la nueva versión de la comedia romántica ‘Overboard’. A la par de todo esto, el comediante disfruta gratos momentos junto a su esposa Alessandra Rosaldo y su pequeña Aitana. Vadhir tampoco se detiene, en este momento disfruta su carrera como cantante y se encuentra de promoción con la película 3 Idiotas, de la cual es protagonista.