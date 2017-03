‘Estoy rodeada de amor’ Edith González sobre su valiente batalla

Si alguien ha demostrado que nada puede contra su sentido del humor esa es Edith González, quien a pesar de haber iniciado una dura lucha contra el cáncer desde agosto del año pasado, no ha dejado a un lado su buena actitud y su vibrante sentido del humor y dice que lo que más la motiva a seguir luchando es que está rodeada de amor.

“Ha sido un proceso lúdico porque estoy rodeada de amor”. La actriz confiesa que tiene una fortaleza y una energía especial que la hace seguir adelante “es más fácil cuando sabes que tienes tanto amor, las fans, amigos, los médicos. Yo creo que de lo que nunca te puedes dar permiso es de ser autocompasiva, entonces si yo puedo, tú puedes.”

En entrevista para el programa de televisión Ventaneando la actriz de diversas telenovelas se muestra muy sonriente y habla sobre el proceso que ha vivido y acerca de los cambios que ha tenido tanto físicos como emocionales. “Me siento súper bien (…) yo no creo que haya yo cambiado tanto, quizás lo que cambió fue la percepción que ustedes tienen de mí” comenta la esposa de Lorenzo Lazo.

Sobre la transformación física comenta entre risas que lo más notorio es que ya no tiene pelo en ningún lugar del cuerpo, y dice que usa varias pelucas “un día salgo china, otro día lacia, otro día güera… lo que pasa es que son carísimas, si no tendría la platina, la rosa, la azul.” Aunque dice que se divierte usando pelucas de todos los tonos, también confiesa que ella no tiene ningún problema con verse al espejo sin pelo y que incluso, lo encuentra un tanto divertido, “a mí no me provoca ningún conflicto, es divertido, te ves en el espejo y te tomas la selfie pelona. Eres otra, me veo como niño” platica Edith entre risas.

Edith González sobre su estado de salud: 'No pienso dejarme derrotar'

¡Adiós al rubio! Edith González sorprende con nuevo look, ahora castaño

La actriz confiesa que ha tenido que desacelerar un poco el ritmo de trabajo que llevaba sin embargo está feliz porque puede seguir trabajando y hacer lo que más le gusta que es la actuación. “Me han ofrecido muchísimas cosas de trabajo, algunas escojo” comenta la actriz quien también agrega que tuvo que dejar una novela porque estaba en un clima frío “me tuve que esperar pero ya ahorita estoy filmando una película, estoy muy contenta y esta semana empecé la lectura de una obra de teatro”.