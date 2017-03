¡Como nunca! Poncho Herrera sorprende con su detalle más romántico

Este es uno de los momentos más felices en la vida de Poncho Herrera, quien a la par de su crecimiento profesional, tiene otro importante motivo para celebrar cada día de su vida; la hermosa familia que ha logrado conformar junto a su pareja, con quien recientemente debutó en la paternidad. Aunque el actor cuida mucho su vida privada, hay momentos en los que no puede evitar sacar a flote su lado romántico y dedicar lindos mensajes a sus seres queridos.

VER GALERÍA

Esta vez, el protagonista de Sense 8, como muy pocas veces, dedicó un tierno mensaje para la madre de su hijo, Diana Vázquez, y lo hizo a través de las redes sociales. “Mamá de un gremlin, yogui, bully, arquitecta, chef, novia, esposa, #antijunkfood, amiga, #madrenaturaleza, sombrerera, apostadora de cantina, copiloto, piloto, enóloga muy pero muy principiante, amante de los sopes, colega de los zapes, amante de Pinot noir, enemiga del Cabernet Sauvignon, alburera, enemiga de C3PO. ¡Gracias!”, publicó Herrera.

Aunque no se sabe con exactitud si Poncho y Diana ya están casados, él se ha referido varias veces a ella como su esposa, para reafirmar así el gran amor que le tiene. Junto a la emotiva dedicatoria, el actor reveló también una linda fotografía en donde aparece ella con una copa de vivo y luego ambos posando sonrientes para una selfie. Desde que se comprometieron, han hecho pocas apariciones públicas juntos, pero recientemente se les vio felices caminando por la alfombra de la serie televisiva Ingobernable.

VER GALERÍA

Para Poncho Herrera la paternidad ha sido uno de los instantes más significativos en su vida. A través de la red, el también ex integrante de RBD ha dado muestra clara de su compromiso como padre, pues no duda para nada en involucrarse en las tareas para el cuidado del pequeñito. Lo mismo aparece dedicando tiempo a una tarde de juegos, o haciendo todo lo posible para que nadie lo despierte. Después de todo, el aprendizaje en el terreno de la paternidad sigue enriqueciendo su vida. "Estoy muy feliz y muy contento. Es la montaña rusa más increíble a la que me he subido y estoy feliz”, dijo hace unas semanas durante una entrevista que concedió a la cadena Telemundo en una alfombra roja.

Poncho Herrera presume la foto más tierna de su papel como papá

Poncho Herrera comienza su 'entrenamiento' para la paternidad

VER GALERÍA

No es la primera vez que Poncho muestra lo feliz que es junto a su esposa. Durante el embarazo de Diana solían compartir fotografías pero siempre en un tono muy reservado. El 27 de septiembre de 2016 dio la noticia de que se había convertido en padre, y no tardó en dar un primer vistazo de la tierna faceta de su papel como papá.