Paris Hilton y su amor incondicional por México, una vez más visitó Tulum

No es fácil vivir bajo los reflectores, menos cuando se es una figura pública como Paris Hilton. Cansada de su agitada vida de socialité, ha encontrado la manera de desconectarse por completo de todo, para disfrutar la vida desde esos maravillosos rincones en donde encuentra la paz y la tranquilidad. Existe un lugar en el Caribe mexicano que al parecer la llena de inspiración, no por nada sus escapadas son recurrentes y siempre se le ve acompañada en ese mágico sitio de personas muy especiales, Tulum.

Hace algunos meses se dejó ver por ese rumbo relajada y usando un vestido con alas de mariposa. Esta vez regresó al paraíso natural pero no lo hizo sola, pues voló hasta ese destino acompañada de quien al parecer es su más reciente romance, el actor Chris Zylka. Inspirada y disfrutando del magnífico clima de Tulum, no ha dejado de compartir las tiernas instantáneas de su emotivo viaje. La también cantante incluso dedicó un álbum fotográfico en Instagram al romántico momento junto a su chico y lo tituló “You Are My Paradise”. En estas postales, ambos aparecen sentados a la orilla del mar, mirándose a los ojos para luego darse un tierno beso.

Y como la felicidad de Paris es incontenible, ha aprovechado este magnífico escenario para posar bella con lindos atuendos ideales para la playa. Coloridas faldas, vestidos, sombreros y sus inseparables gafas oscuras, han sido parte de los outfits con los que la estrella de ‘reality’ ha disfrutado sus días por este paraíso del que sin duda se encuentra enamorada.

Otra razón para sentirse feliz ha sido poder compartir con Chris las maravillas de Tulum, y es que Paris no pudo encontrar mejor cómplice para esta escapada, y eso lo ha mostrado en sus más recientes fotos. "Tan pronto como te vi, sabía que ocurriría una aventura", comentó la también DJ en una imagen, en donde aparecen ambos sonriente sobre un muelle, vestidos de negro y listos para aprovechar cada instante de este momento.

