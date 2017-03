Los hijos de Mariah Carey y Nick Cannon conocen a su nuevo hermanito

Aunque el pasado amoroso entre Mariah Carey y Nick Cannon no fue color de rosa, existe un motivo que los ha llevado a mantener la cordialidad, sus dos hijos: Moroccan y Monroe. En más de una ocasión, luego de haber anunciado el fin de su relación, la diva y su ex se han reunido para convivir con sus mellizos en fechas muy especiales. Halloween, Navidad o durante la celebración de las Pascuas, ellos son los más felices por pasar esos días con mamá y papá. La situación ha sido de lo más favorable, pues los pequeños entienden que aunque sus padres tengan nuevas parejas y ya no estén juntos, la amistad prevalece.

Para dar muestra de la buena convivencia que existe entre las familias, Nick Cannon reveló una fotografía del encuentro que tuvieron sus mellizos con su nuevo hermanito, Golden, el hijo que tuvo con su actual pareja, Brittany Bell. Todo indica que Mariah ha tomado las cosas con filosofía, pues el encuentro ocurrió durante una visita que los niños hicieron a casa de los Cannon. En Instagram se reveló una imagen de este momento, en donde aparece Monroe cargando al pequeño Golden entre sus brazos. “¡Amor de hermana mayor! Roe Roe y Go Go”, dijo el presentador de televisión en la publicación.

Al parecer, los hijos de ‘Mimi’ la pasaron genial, pues durante la visita estuvieron sonrientes y además fueron consentidos por su abuela y hasta su bisabuela. En otra de las fotografías que mostró Nick aparece la familia reunida, mientras los pequeños permanecen al frente, en su pose más casual, para formar parte de este momento. Por supuesto, el orgulloso papá carga a su bebé y sonríe para la cámara. "¡Mi abuela odia las fotografías! #DíaFamiliar, #Rocky, #RoeRoe y #GoGo".

Apenas en noviembre de 2016, Cannon anunciaba que se convertiría en papá por tercera vez. La noticia coincidió con el acuerdo de divorcio que estableció con Carey. El portal TMZ, señaló que la ex pareja firmpo un convenio en el que Nick deberá pagar 5 mil dólares al mes a un fideicomiso (99 mil pesos mexicanos). Lo cierto es que ambos superaron la compleja separación que protaginizaron hace unos años. Atrás quedaron los conflictos y hoy parecen decididos a darlo todo por sus hijos. Mariah es la más feliz disfrutando de su actual noviazgo con el bailarín Bryan Tanaka, y Nick se encuentra enfocado a sus proyectos y nueva familia.

