OSCAR 2017 ¡Hijo ejemplar! La emotiva historia detrás de que Lin-Manuel Miranda llevara a su madre a los Oscar Según confesó la mamá del creador de ‘Hamilton’, su invitación a la gala se gestó hace décadas, mucho antes de la fama.

El compositor y cantante Lin-Manuel Miranda sigue navegando una ola de éxito sin precedente en las últimas décadas para un creador de Broadway. Y el último de ellos fue el ser nominado a un Oscar a la Mejor Canción Original por How Far I'll Go de la película Moana. Modesto como siempre, el creador de ascendencia boricua había expresado que el ser nominado y poder estar en la ceremonia ya era un premio en sí mismo. Pero Lin-Manuel también derritió corazones al anunciar que asistiría a la gala acompañado de su madre, Luz Towns-Miranda.

Lo que no se sabía hasta hoy era que la invitación a su madre había sido extendida, en realidad, mucho antes del éxito de sus musicales In the Heights y Hamilton. Según confesó la orgullosa madre en una de las entrevistas de la alfombra roja, Lin-Manuel veía los premios con ella desde pequeño, pero lo más increíble es que ella le tenía una fe sin límites. “Yo le decía cuando termines yendo a los Oscar —no si vas, sino que cuando vayas, porque sabía que así sería— tienes que llevarme contigo”, afirmó Luz, sonriente. Y Lin-Manuel, hijo ejemplar, cumplió la promesa.

Poco después de esas declaraciones, Lin-Manuel interpretó How Far I'll Go haciendo gala de su destreza como rapero. El cantante rapeó la trama de la película en una sorprendente interpretación.