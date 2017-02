¡Throwback! Katie Holmes y Suri son como dos gotas de agua

Katie Holmes subió una fotografia a su Instagram que dejó a sus fans boquiabiertos ya que tuvieron que ver dos veces pues a primera vista parecía que quien salía en la imagen era Suri Cruise, cuando en realidad, la foto blanco y negro es de su niñez. Katie aparece sonriendo tiernamente hacia la cámara, sentada con las piernas cruzadas enfrente de su hermano mayor, Martin.

Los seguidores de la actriz rápidamente empezaron a llenar la foto de comentarios haciendo notar el enorme parecido que tiene con su hija. No es la primera vez que esta enorme similitud llama la atención, pues a la protagonista de Dawson’s Creek le gusta mucho subir throwbacks con sus fotos de chiquita.Hace unas semanas, la actriz de The Giver publicó otra foto donde sale a sus 6 años de edad, sentada y vestida de porrista para animar a su hermana durante un partido de basquetbol. En esta imagen se puede ver que madre (izquierda) e hija (derecha) comparten la misma sonrisa de niña traviesa e incluso se ha visto que tienen los mismos gestos.

Holmes confiesa que tiene un vínculo muy fuerte con su hija, pues se ha esforzado cada día para ser una madre cercana a pesar de su agenda de trabajo. “Cuando no estoy en el set, soy una madre. Me dedico a hacer cosas importantes de mamá. Así como cuando voy a un evento, me gusta salirme a las 10 pm porque es muy importante para mí estar en casa”, comenta la estadounidense a Modern Luxury. Por esta razón se ve que ambas se llevan de maravilla y tienen una adorable relación.

Katie Holmes celebra su 38 cumpleaños con sus dos amores: su hija Suri y…

Suri Cruise y su belleza, herencia de ¿Tom Cruise o Katie Holmes?​

VER GALERÍA