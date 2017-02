Estos son los ganadores de los premios BAFTA 2017

En una gran noche de estrellas, se llevó a cabo la fiesta del año para el cine británico. La ceremonia de los BAFTA, premios otorgados por la Academia Británica de Cinematografía, inundó el Royal Albert Hall con un aire de magia y glamour, gracias a la invaluable presencia del sin fin de celebridades que acudieron al prestigioso evento en el que se reconoció, como cada año, a lo mejor del cine.

Te dejamos la lista de los ganadores de este año:

Mejor película:

La La Land

Mejor película británica:

I, Daniel Blake

Mejor director:

Damien Chazelle, La La Land

Mejor actor principal:

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Mejor actriz principal:

Emma Stone, La La Land

Mejor actor de reparto:

Dev Patel, Lion

VER GALERÍA

Mejor interprete revelación:

Tom Holland

Mejor guión original:

Manchester by the Sea

Mejor guión adaptado:

Lion

Mejor documental:

13th

Mejor película de animación:

Kubo and the Two Strings

Mejor actriz de reparto:

Viola Davis, Fences

VER GALERÍA

Mejor película de habla no inglesa:

Son of Saul

Música original:

La La Land

Fotografía:

La La Land

Diseño de vestuario:

Jackie

Efectos visuales:

The Jungle Book