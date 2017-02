Zoe Saldaña a HOLA! USA: ‘Ahora que estoy criando varones, entiendo muchas cosas de los hombres’

En la última década, la bella actriz Zoe Saldaña se ha consolidado como una de las actrices de raíces latinas más exitosas de Hollywood. Tras su participación en ‘blockbusters’ como Avatar, Guardians of the Galaxy o la saga Star Trek, Zoe es un nombre puesto en películas de todo rango. Y por estos días, va por más con el estreno de Live by Night, el drama criminal ambientado en la época de la Prohibición dirigido y protagonizado por Ben Affleck. En ella, Zoe interpreta a Graciela Corrales, una mujer cubana que se casa con el delincuente Joe Coughlin, interpretado por Affleck. En medio de la promoción de dicha cinta, la actriz conversó con HOLA! USA.

Sabemos que estás en contra de las cirugía plásticas. ¿Cuáles son tus secretos de belleza?

Nunca me voy a dormir con maquillaje puesto. Siempre lo remuevo. Otra cosa que es muy importante para mí es que siempre tomo agua antes de ir a dormir y al levantarme, y durante el día. Es un ritual inevitable. El agua ayuda a mi cuerpo a deshacerse de todas las toxinas acumuladas del día. Así de sencillo.

¿Cómo cambió tu vida después de que te diagnosticaron la “Tiroiditis de Hashimoto”?

Creo que muchas de las enfermedades de hoy en día se deben en gran parte a la deficiencia alimenticia que vivimos, sobre todo en Estados Unidos. La alimentación se ha vuelto irracional en estos días; todo es rápido, con químicos, colorantes, y saborizantes. Tenemos que aprender a comer y, sobre todo, a leer etiquetas. Este año me he propuesto crear una plataforma para compartir (en especial con los latinos) sobre lo que deben saber al comprar y comer en su día a día. Otro de mis propósitos es lograr que mis hijos coman sus vegetales [ríe].

Hablando de tus hijos, los gemelos Cy y Bowie, ¿qué te ha enseñado la maternidad?

Ahora que estoy criando varones, entiendo muchas cosas de los hombres. Quiero que ellos [los hombres] vean que las mujeres tenemos muchas facetas y solo queremos ser escuchadas.

Volviendo a tus propósitos, comenzaste el año junto a Ben Affleck en Live by Night, que está ambientada en la década de los veinte. ¿Te hubiera gustado vivir en esa época?

No, para nada. Debió de ser muy difícil vivir en una época en los Estados Unidos siendo una mujer cristiana y de color, incluso siendo judío u homosexual. Seguro que era una pesadilla. Me imagino que las divisiones eran mucho mas marcadas sobretodo por la gente con poder, había mucha injusticia para la gente de este país. No me imagino ir a trabajar y tener que sufrir todos los días a causa de estas diferencias, además de la corrupción e inequidad que prevalecía en esa década donde todo era prohibición.

¿Disfrutas asistir a las premiaciones?

Sí, disfruto mucho arreglarme, ir de ‘date’ con mi pareja... ¡Me encanta! Trato de no agregar presión inecesaria, de no pensar en si voy a ganar o no, solamente me enfoco en agradecer cada momento, y esperando que cada nominado o ganador se lleve una grata noche, igual que yo.

Estuviste en los Globos de Oro, cuando le entregaron el premio honorífico Cecil B. DeMille a Meryl Streep y ella pronunció ese memorable discurso.

¡Fue inolvidable! Podías escuchar el sonido de una aguja caer... ¡Increíble! En un evento donde todo el mundo esta comiendo, tomando, hablando y festejando, hubo un silencio sin precedentes, y fue justo en el momento que ella subio al escenario y tomó el micrófono. Sus palabras fueron muy alentadoras. Personalmente, agradezco sus consejos y la intención de beneficiar a tantos estoaudnidenses con ellas.

¿Qué sigue para Zoe?

Ahora [en mayo] estaré filmando Guardians of the Galaxy 2, para después comenzar a grabar Avatar 2, 3, 4 y 5. Así que este año he estado sumamente ocupada, espero muy pronto tomarme unas vacaciones.