Dos bodas y cinco niños después, Jacky Bracamontes y Jaime Camil se reencuentran La actriz compartió en su cuenta de Instagram una imagen al lado del actor, con quien 2008 protagonizó la telenovela 'Las tontas no van al cielo'

Ya no son los mismos que cuando protagonizaban Las tontas no van al cielo, ahora no sólo comparten amistad, también historias de paternidad. A nueve años de haber compartido créditos en la producción de Rosy Ocampo, Jacky Bracamontes y Jaime Camil se reencuentran. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Martín Fuentes compartió el espontáneo encuentro con su excompañero de reparto que, como ella, ahora es un feliz hombre de familia.

Con la misma sonrisa con la que iluminaron la pantalla en el melodrama, los actores recordaron viejos tiempos, aquellos cuando ninguno de los dos habían sido padres y mucho menos estaban casados. Realizados como actores y como personas, Jacky y Jaime se pusieron al corriente sobre los últimos acontecimientos en su vida.

Y vaya que los excompañeros tenían mucho de qué hablar, tras la telenovela, Jacky se casó con Martín Fuentes en 2011; por su parte, en ese mismo año, Jaime debutó como papá al recibir a Elena, su primera hija con Heidi Balbanera, con quien se casó en 2013, mismo año en que coincidentemente Jacky recibió a su primera hija Mini Jacky.

Como podemos ver, aunque estos años sus caminos tomaron rumbos diferentes, ambos vivieron cosas muy parecidas. En 2015, por separado, los actores recibieron a sus segundos hijos, Jacky a Carolina y Jaime a su pequeño Jaime Camil III. Aunque por el momento el protagonista de Jane the Virgin, ha preferido quedarse con dos hijos y centrarse en su carrera como actor de Hollywood, en julio de 2016 Jacky volvió a recibir la visita de la cigüeña con el nacimiento de su hija Renata.

Aunque no especificó dónde se produjo este encuentro, sabemos que Jacky está en Estados Unidos promocionando la cinta un Padre no tan padre, país en el que reside desde 2012 el actor. Aunque muchas cosas en sus vidas han cambiado, al hacer el comparativo de esta nueva foto y una de aquellos tiempos, los actores lucen iguales, ¿cuál será su secreto de belleza?