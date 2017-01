¡Ninguna caricia! Jessica Biel revela que vivió sin besar a Justin Timberlake por mucho tiempo

Aunque hoy son una de las parejas más unidas del espectáculo, para Justin Timberlake y Jessica Biel las cosas no siempre fueron fáciles. Fue hace diez años cuando ambos se enamoraron y decidieron compartir la vida juntos, pero en la primera etapa de su noviazgo estuvieron más distantes que nunca y todo fue por una simple razón.

Durante una entrevista en el programa televisivo The Late Late Show with James Corden, la actriz abrió su corazón para relatar lo que ocurría por aquellos años, en que ambos se entusiasmaron tanto el uno con el otro, aprendiendo a vivir bajo determinadas circunstancias. “No nos besamos durante mucho tiempo porque él estaba de gira, sólo hablábamos por teléfono como si fuéramos preadolescentes."

Aunque las cosas no ocurrieron como de manera habitual al inicio, Jessica siempre estuvo segura de que Justin era el hombre correcto en su vida. Durante la charla, incluso revivió una anécdota de esos años, cuando con los nervios a flor de piel redactó un correo electrónico en el que confesó sus intenciones. “Escribí ese mail realmente gracioso que mandé a mi socia productora, Michelle, y fue como, ok, no podré estar en esa reunión, tengo que cancelar, también me casaré con ese hombre y no le puedes decir a nadie, sólo a tu esposo… no tengo idea de lo que escribí aquél día pero todavía conservo ese gracioso mail.”

Con el paso de los años, ese deseo se hizo realidad y la pareja contrajo matrimonio en octubre de 2012. Hoy viven felices como familia y ambos disfrutan de la paternidad, pues apenas el 8 de abril de 2015 nació su primer hijo, Silas Randall que ha cumplido un año de edad y es el mayor orgullo de sus famosos papás.

Por ahora, aunque las ofertas de trabajo sean constantes para Justin, el cantante ha decidido permanecer más tiempo con su familia. Recientemente la pareja fue vista en un partido de basquetbol, en el que Jessica la pasó de lo mejor realizando divertidos bailes al intérprete de ‘SexyBack’, que no hacía más que admirar las habilidades de su guapa esposa que logró acaparar la atención de todo el público con su espontánea sorpresa.

