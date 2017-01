¡'Flashback'! Lucero recuerda su icónico personaje de Chispita gracias a un peinado que le hizo su hija La artista mexicana compartió con su millón de seguidores un look que despertó muchos recuerdos

Fue en la década de los 80 cuando Lucero protagonizó la telenovela Chispita, una de sus interpretaciones más icónicas con la que conquistó el corazón de miles de personas en la piel de aquella adorable niña de trenzas. Hoy, muchos años después, la artista mexicana recuerda ese personaje que marcó su exitosa carrera en el mundo del espectáculo con la ayuda de una estilista muy especial: su hija.

Con la ayuda de Lucerito, la actriz y cantante presumió un look que llenó de recuerdos a su millón de seguidores en Instagram. “Día de que mi peinadora sea Lucerito, mi niña preciosa. De trenzas, como se peinaba Chispita... #lomejoresgratis”, escribió la también presentadora al lado de una imagen compuesta por dos fotos donde se la ver luciendo las características trenzas de Chispita.

Lo cierto es que Lucero siempre ha mantenido a sus hijos al margen de los reflectores preocupada por cuidar su privacidad. Fue en una entrevista concedida a Univision que dijo al respecto: “Ellos son muy celosos de su privacidad, y yo los respeto muchísimo, porque es parte de ellos. Ellos nos han enseñado a nosotros sus papás a respetar mucho que no son artistas, personas públicas y no tienen una vida más ventilada. Diario les aprendo y les respeto que no quieren ser famosos y nada que tenga que ver con el mundo artístico…”.

Al parecer, por el momento ni Lucerito ni José Manuel están interesados en figurar frente a las cámaras, en cambio ambos prefieren disfrutar de su anonimato. “Creciendo mucho, están en una vida muy de ellos, la verdad es que a ellos no les gusta ser parte del medio artístico y la verdad que yo los respeto muchísimo su privacidad, su vida, porque ellos no quieren ser artistas, a ellos no les gusta y ellos prefieren su escuela, sus amigos. Están en esa etapa escolar que están disfrutando mucho. Son muy buenos chavos, muy buenos estudiantes y muy buenos hijos, la verdad que estoy muy orgullosa de ellos son mis maestros en todo momento y…. no, ellos tampoco quieren que me case”, comentó la artista de 47 años de edad durante una rueda de prensa en octubre pasado.

Igualmente, fue en septiembre del año pasado cuando Lucerito y José Manuel acapararon toda la atención durante la celebración de los 30 años de carrera de Mijares, su padre, en el espectacular Palacio de Bellas Artes, de México. Allí el músico contó con el apoyo de sus seres queridos, entre los que se encontraron Lucero y los niños. Tras aquel día lleno de emociones, la cantante y actriz publicó dos fotografías familiares donde destacó lo rápido que habían crecido sus hijos. “Así de rápido pasa la vida. En un abrir y cerrar de ojos. Lo maravilloso es vivirla y disfrutar cada instante rodeado de amor y alegría”, expresó la mexicana al lado de la imagen.