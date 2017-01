Ben Affleck no tiene más que elogios para Jennifer Garner tras haber disfrutado juntos las vacaciones familiares ‘Es una gran cocinera, la mejor que he conocido’, dijo el actor sobre la madre de sus hijos

Fue en julio de 2015 que Ben Affleck y Jennifer Garner sorprendieron al mundo entero con el anuncio de su divorcio. Después de diez años de matrimonio y tres hijos en común, los artistas daban a conocer su decisión en medio de una polémica que apuntaba hacia una posible infidelidad del actor con la exniñera. Lo cierto es que, dejando de lado todo lo que se habló entorno a su separación, las estrellas de Hollywood nunca dejaron de pasar tiempo juntos, lo que constantemente ha despertado sospechas de una posible reconciliación. Esto sumado a las bonitas palabras y continuos elogios que ambos se dedicaron a la hora de hablar del otro.

Una vez más ha sido Ben Affleck quien ha destacado una de las tantas cualidades de la madre de sus hijos. “Jennifer cocinó para las familias. Ella es muy buena cocinera, probablemente la mejor que he conocido. Comimos un pollo asado este año, estuvo muy bueno. A parte de eso, tuvimos una noche de pizza. Ahí viene un tipo que la prepara y nadie tiene que cocinar”, reveló el actor de 44 años de edad en una entrevista con Us Weekly en la que habló sobre sus recientes vacaciones en Montana con Jennifer Garner, su hermano Casey y su gran amigo Matt Damon.

Haciendo referencia a lo importante que es para él la familia, dijo: “La familia es lo primero. A mis hijos les gusta mucho hacer artesanías. El simple hecho de tener la oportunidad de pasar tiempo con ellos, jugar con ellos, esas actividades que puedes hacer en casa, en tu hogar, eso es ideal”.

Recordemos que en marzo pasado, Ben Affleck también había elogiado a su ex esposa diciendo: "Jen es fantástica. Es una gran persona”. Palabras que el actor dijo al New York Times después de que Jennifer Garner rompiera el silencio y hablara por primera vez sobre su separación en una sincera entrevista ofrecida a la edición estadounidense de la revista Vanity Fair. Allí expresó: “Él es el amor de mi vida. ¿Qué puedo hacer al respecto? Él es la persona más brillante en cualquier estancia, el más carismático, el más generoso”. Además, aclaró la situación entorno a la niñera de la casa diciendo: “No tuvo nada que ver con nuestra decisión de divorcio. Ella no fue una parte de la ecuación”. Luego, añadió: “Habíamos estado separados durante meses antes de que se hablara de la niñera”.