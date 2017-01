Eva Mendes y su discretísima respuesta al romántico discurso que Ryan Gosling dio en su honor

Desde que comenzaron su romance, Eva Mendes y Ryan Gosling han llevado su relación con la mayor de las discreciones. Han posado en público solo en un par de ocasiones, nunca mencionan el nombre del otro en entrevistas y nada de mensajitos de enamorados por redes sociales. Pero ante el romantiquísimo despliegue que el actor tuvo en honor a su mujer en los premios Golden Globe al subir a recibir su premio, Eva no podía quedarse indiferente y dio su propio guiño de agradecimiento al padre de sus hijas, como siempre, haciendo gala de su mesura.

Al ser uno de los galanes más deseados de Hollywood, miles de corazones se derritieron frente al televisor cuando Ryan subió al escenario enfundado en un elegante tux de chaqueta blanca para agradecer su premio a Mejor Actor. “No hay tiempo para agradecer a todos, pero hay una persona a la que quisiera intentar agradecerle de la forma correcta”, comenzó Ryan al más puro estilo de cualquiera de los protagonistas de sus películas románticas.

“Mientras yo estaba cantando y bailando y tocando el piano, y teniendo una de las mejores experiencias que he tenido en una película, mi mujer estaba criando a nuestra hija, esperando a nuestro segundo bebé y tratando de ayudar a su hermano a luchar su batalla contra el cáncer. Si ella no se hubiera hecho cargo de todo eso para que yo pudiera tener esta experiencia, seguramente sería alguien más quien estaría aquí arriba este día. Así que, dulzura, gracias. A mis hijas, Amada y Esmeralda, las amo”.

Parecía que iba a quedar en misterio si Eva estaba como miles de televidentes completamente encantada con el discurso de Ryan, pero no fue necesario esperar mucho para que hiciera un guiño al momento. Haciendo uso de su cuenta de Instagram retomó una imagen de la alfombra roja de la entrega de premios y escribió: “Obviamente éste no fue mi momento favorito de la noche…Pero definitivamente fue uno de mis momentos de estilo favoritos de la noche. La impresionante y talentosa Janelle Monae me está matando con este look. Tan tan tan hermosa”.

Ésta es solo una muestra más del tremendo cuidado que la famosa pareja tiene para proteger su relación de la mirada pública. Se han manejado con tal discreción que no es muy claro cuándo comenzaron su romance a ciencia cierta, pero la primera vez que se les vio juntos en un plan amoroso fue en el 2011 cuando aparecieron unas fotografías de ellos en Disneyland. Tiempo después hicieron juntos la promoción de la cinta en la que compartieron créditos, The Place Beyond the Pines y en el 2014 recibieron a su primera hija. Aunque no suelen hablar el uno del otro en público, Ryan ha hecho varios comentarios encantadores sobre su mujer aunque nunca menciona su nombre.

