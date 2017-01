El discurso de Meryl Streep del que todo el mundo habla incluso Donald Trump El presidente electo no dudó en responder a la actriz más prestigiosa de Hollywood; primero, en una entrevista telefónica con 'The New York Times', y después, vía Twitter

Meryl Streep se convirtió en la gala de los Globo de Oro en la más firma defensora de los extranjeros y de la libertad, además de mostrar un rotundo rechazo a la violencia, especialmente la fomentada desde lugares públicos. Tras agradecer emocionada el premio Cecil B.De Mille a su carrera, la veterana actriz pronunció el más claro alegato contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sin siquiera mencionarlo.

"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa", comenzó la protagonista de Memorias de África en un discurso marcado de principio a fin por la crítica a Donald Trump y que causó furor en las redes sociales.

Hizo un repaso a buena parte de los actores nominados a los Globo de Oro, como Ruth Negga, protagonista de Loving, de origen irlandés y etíope, o Ryan Gosling, que acababa de recoger el premio a mejor actor por La La Land. "Ryan, como casi toda la gente simpática, es de Canadá", afirmó la actriz entre los aplausos de sus compañeros.

"Hollywood -agregó- está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales", aseguró la intérprete, que añadió que "la falta de respeto provoca más falta de respeto y la violencia invita a la violencia".

Streep también abogó por la necesidad de un periodismo fuerte e independiente: "Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar".



El presidente electo no dudó en responder al discurso breve y firme de la actriz más prestigiosa de Hollywood. En una entrevista telefónica con The New York Times, declaró que no le extrañaba haber sido atacado por “liberales del mundo del cine”, aunque aseguró no haber visto la gala, y concluyó que Meryl Streep no es más que una “amante de Hillary”. Unas palabras que también compartió en su perfil de Twitter.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globo de Oro", escribió Trump temprano este lunes. "Ella es una lacaya de Hillary (Clinton) que perdió a lo grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un reportero con discapacidad (nunca lo haría), sino que solo lo mostré "rastrero" cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad que había escrito con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos".

Meryl Streep, que fue recibida con una cerrada ovación y con todo el auditorio en pie, ha ganado a lo largo de su carrera ocho Globo de Oro -de 30 nominaciones- y tres premios Oscar -de 19-. La última nominación a los Globo de Oro -en categoría de comedia o musical- fue precisamente anoche, por su interpretación en Florence Foster Jenkins, un premio que finalmente se llevó Emma Stone por La La Land.