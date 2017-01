La declaración de amor de Ryan Gosling a Eva Mendes y sus hijas al recibir su Globo de Oro

Ryan Gosling cumplió los pronósticos y se alzó con el premio al mejor actor de comedia o musical en la 74ª edición de los Globo de Oro por su interpretación en La ciudad de las estrellas. La la land, la gran vencedora de la noche. El actor canadiense logró vencer a Colin Farrell, Hugh Grant, Johan Hills y a su compatriota Ryan Reynolds, con el que siempre suelen confundirle, tal y como comentó en tono de humor en su discurso de agradecimiento. Tras este momento que despertó carcajadas entre el público, Gosling logró conmovernos al dedicarle el premio a su pareja, Eva Mendes, que se convirtió en una auténtica declaración de amor en toda regla.

"Uno no llega aquí si no se apoya en una montaña de personas y yo debo agradecerles a tantas", señaló Ryan Gosling poniéndose en un tono más serio del habitual en él. "Mientras yo estaba en esa película cantando, bailando y tocando el piano, mi pareja cuidaba de nuestra hija mientras estaba embarazada de nuestra segunda niña y ayudando a su hermano en una batalla contra el cáncer", indicó el actor. "Si no fuera por ella, ciertamente otra persona estaría aquí. Gracias, cariño", concluyó Ryan Gosling para también dedicarle el premio a sus hijas, Esmeralda, de poco más de dos años, y Amada, de ocho meses, y a la memoria de Juan Carlos Mendes, el hermano de Eva que finalmente falleció en su lucha contra el cáncer.

Dos semanas después del difícil momento de decir adiós a su hermano el pasado mes de abril, la intérprete recibía sin embargo una estupenda noticia que devolvía la alegría a los suyos: el nacimiento de su segunda hija, Amada Lee. La llegada de esta niña logró que Eva volviera a sonreír, aunque el recuerdo de su hermano siga muy presente en su memoria y en la de Ryan, que ha querido rendirle también un último tributo durante su discurso de agradecimiento.