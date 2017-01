La hija de Susan Sarandon revela el terrible susto que vivió con su bebé Eva Amurri, actriz como su madre, ha recordado la traumática experiencia que vivió cuando su niñera dejó caer accidentalmente a su hijo recién nacido

El pasado otoño, la hija de Susan Sarandon, Eva Amurri, volvió a hacer abuela a la actriz. Eva dio la bienvenida el 19 de octubre a su segundo hijo, Major James, fruto de su relación con el exfutbolista estadounidense Kyle Martino. Un niño muy deseado que ha supuesto una gran alegría para la pareja, pero que también les dio recientemente un enorme susto.

En su blog, Happily Eva After, la hija de Susan Sarandon ha relatado la terrible experiencia que vivió cuando su bebé, prácticamente un recién nacido, sufrió un fuerte golpe en su cabeza. "Tengo que compartir con vosotros algo que ocurrió en nuestra familia en noviembre y que nos ha afectado profundamente a todos", comienza diciendo. Todo ocurrió pocos días después de Acción de Gracias. "Nuestra niñera de noche se durmió mientras sostenía a Major y se le cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo", cuenta Eva, añadiendo que ella y Kyle se despertaron por el ruido.

Como consecuencia de la caída, el niño sufrió "una fractura en su cráneo y una hemorragia en su cerebro", por lo que fue trasladado de inmediato al Centro Médico de Yale. Eva no oculta la indescriptible angustia que sintió en esos momentos. "Decir que fueron los dos días más traumáticos de mi vida es un eufemismo", asegura. Afortunadamente, el pequeño se ha recuperado y ahora se encuentra perfectamente, como ha explicado su madre: "Major está bien. Completamente bien", afirma, mostrándose muy agradecida con los médicos que se encargaron de tratarle.

Eso sí, inevitablemente Eva no ha podido olvidar lo sucedido: "Aunque finalmente he aceptado el hecho de que no podría haber evitado este accidente, continúa afectándome a mí y a mi núcleo en todos los aspectos de mi vida diaria", reconoce. "Mi instinto me dice que sufro algo de estrés postraumático, posiblemente ligado a algo de de depresión postparto", agrega.

Tras contar su sobrecogedora historia, Eva, de profesión actriz como su madre, ha recibido numerosas muestras de apoyo y ánimo por parte de sus seguidores. Por eso, ha querido agradecerles todo su cariño con unas bonitas palabras publicadas en Instagram. "Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que han venido con palabras de consuelo o compartido sus propias historias en las últimas 24 horas. Es conmovedor que tantos de vosotros deseáis que nuestro pequeño esté bien", comenta. Y añade: "A todos los que habéis expresado juicios, valor y críticas sobre mí, mis elecciones o mi fragilidad durante este tiempo, no voy a justificarme. Pero os deseo sinceramente que el 2017 os traiga suficiente amor propio y confianza para no sentir más la necesidad de atacar a otra persona durante su momento más oscuro".



Eva Amurri y Kyle Martino son padres de otra niña, Marlowe, que nació en agosto de 2014.