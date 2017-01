Lindsay Lohan comenzó a trabajar en la secuela de ‘Mean Girls’, ¿sola? La actriz de 30 años de edad ha comenzado a escribir la continuación de la historia de las chicas más populares del instituto

Lindsay Lohan está disfrutando de unos días de descanso después de haber revelado que se encuentra trabajando en la secuela de Mean Girls. Al parecer, la actriz de 30 años de edad quiere volver a meterse en la piel de Cary Heron, uno de sus personajes más recordados, por lo que decidió comenzar a escribir ella misma la continuación de la historia de las chicas más populares, y malvadas, del instituto.

Tal y como reveló en una reciente entrevista en CNN a través de Facebook Live, al no tener respuesta desde el estudio cinematográfico para realizar Mean Girls 2, la artista decidió poner manos a la obra y comenzar a trabajar en el guión. "Me he esforzado mucho para que se ruede Mean Girls 2, pero escapa a mi control. Sé que Tina Fey [productora de la cinta original y una de sus protagonistas] y Lorne Michaels [otro de los productores] y todo el equipo de la Paramount están muy ocupados, pero yo voy a seguir insistiendo y esforzándome para sacar adelante el proyecto. Ya he escrito hasta un esbozo de la trama y de los personajes, solo necesito una respuesta. Sé que Mark Waters, el director, estaría encantado de volver”, aseguró entusiasmada Lindsay Lohan.

Además, la intérprete también reveló que ya había pensado con quiénes le gustaría contar para la secuela, seguramente además de el reparto original de Mean Girls. "Me encantaría poder contar con Jamie Lee Curtins y Jimmy Fallon para la película", expresó Lindsay Lohan.

Estas declaraciones llegan después de que Tina Fey haya anunciado que la película será llevaba al teatro en forma de musical, y que se estrenará en Washington en 2017.