Debbie Reynolds falleció a los 84 años, solo un día después de la muerte de su hija, Carrie Fisher 'Quiero estar con Carrie', fueron sus últimas palabras, según su hijo Todd

Tan unidas como vivieron sus últimos años, así se despidieron del mundo madre e hija. Solo un día después de que Carrie Fisher perdiera la vida después de haber sufrido un infarto durante un vuelo de Londres a Los Ángeles, su madre, la actriz de la época del cine dorado, Debbie Reynolds, perdió la vida la tarde de este miércoles. Con 84 años, Reynolds fue llevada al hospital cuando sufrió lo que se presume fue un infarto cerebral mientras se encontraba en casa de su hijo Todd haciendo los preparativos para el funeral de Carrie. Horas después del terrible suceso, Todd confirmaría la noticia a TMZ diciendo que las últimas palabras de su madre fueron: 'Quiero estar con Carrie'.

Apenas ayer, Debbie agradecía a sus seguidores en Facebook por sus condolencias y oraciones en memoria de su hijas, las cuales ella estaba segura la guiarían al cielo, esto sin imaginar que ella seguiría este camino solo unas horas después. Descubierta durante un concurso de belleza cuando apenas era una adolescente, Debbie se convirtió en una de las actrices más famosas de la época dorada de Hollywood, con grandes éxitos como Singin' In The Rain. También fue tristemente célebre al protagonizar uno de los escándalos más grandes de su época cuando su marido, el cantante Eddie Fisher, se divorciaba de ella para casarse con su gran amiga, Elizabeth Taylor. Como ella misma relató en alguna ocasión, fue el mismo Frank Sinatra quien le pidió que no se casara con Eddie, pues 'los cantantes no eran fieles'.

A pesar de haber tenido una historia difícil con su hija, debido a las adicciones de Carrie que comenzaron cuando era apenas una niña de 13 años, con el paso del tiempo lograron una cercanía difícil de alcanzar. En los últimos años decidieron mantenerse tan unidas que vivían en propiedades anexas, siempre atentas la una de la otra.



Hace apenas cuatro días se anunciaba que la actriz Carrie Fisher, de 60 años, había sufrido un infarto durante un vuelo trasatlántico entre Londres y Los Ángeles. La mañana del martes perdió la vida a consecuencia de esto, según ha confirmado su familia a través de un comunicado. A la protagonista de la saga de Star Wars en la que dio vida a la icónica Princesa Leia, le sobrevive su hija, la también actriz Billie Lourd, quien confirmó la terrible pérdida en el escrito sobre la muerte de Fisher.

“Es con profunda tristeza que Billie Lourd confirma que su querida madre, Carrie Fisher, falleció a las 8:55 am esta mañana”, se lee en el comunicado que fue compartido por Simon Halls, vocero de la familia. “Fue amada por el mundo y será extrañada profundamente. Nuestra familia entera agradecer por sus pensamientos y plegarias”, termina el mensaje en el que se dio a conocer la información.

Carrie se encontraba volando de Londres a Los Ángeles, para pasar las fiestas con su familia, cuando sufrió de un paro cardíaco y tuvo que ser llevada al hospital más cercano después del aterrizaje. A pesar de la preocupación por esta situación, su madre, la actriz Debbie Reynolds escribió en su cuenta de Facebook un día después: “Mi hija, Carrie Fisher, está en condición estable en terapia intensiva. Si hay algún cambio, la familia compartirá esta información cuando sea necesario. A sus amigos y fans, les agradezco por sus oraciones y buenos deseos”. Desgraciadamente, el reporte de Debbie cambió en los últimos días hasta que se dio el terrible desenlace de la mañana del martes.

Apenas el 7 de diciembre, Carrie realizó la grabación de su participación en el show de Graham Norton, la cual fue transmitida el pasado 23 de diciembre. Los últimos meses habían sido especialmente activos para la actriz, sobre todo después de la promoción de la última entrega de Star Wars y de su biografía The Princess Diarist.

Hija de Debbie Reynolds y Eddie Fisher, Carrie no podía escapar de su destino en el mundo del entretenimiento. Buscando nuevos aires, en 1973 dejó Hollywood para estudiar actuación en Londres, regresando a la meca del cine solo dos años después para hacer su debut en la pantalla grande. El rol más importante de su carrera llegaría en 1977 cuando dio vida a la Princesa Leia en la primera entrega de Star Wars, teniendo solo 19 años al momento de la filmación. En 1983 contrajo matrimonio con el músico Paul Simon, para divorciarse solo un año más tarde. Billie Lourd, su única hija, nació en 1992, producto de su relación con el publirrelacionista Bryan Lourd.

