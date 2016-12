Angelina Jolie y Brad Pitt: ¿cómo serán sus primeras Navidades separados?

Serán unas Navidades diferentes y quizá las más tristes. Los Jolie-Pitt pasarán sus primeras fiestas separados. De momento y a la espera de que un juez dicte sentencia, Angelina Jolie tiene la custodia física de sus seis hijos, mientras que Brad Pitt continúa con el régimen de visitas puntuales en presencia de un terapeuta, tal y como impuso el Departamento de Servicios a la Infancia y a la Familia. De ahí que durante estas fechas tan entrañables tengan que repartirse para disfrutar de sus días en familia, de acuerdo con lo que determine un psicólogo especializado en la custodia de niños.

Al parecer y de acuerdo con las últimas informaciones, Angelina podría pasar la Nochebuena y parte de la Navidad con sus hijos, mientras se especula que Brad podría tener derecho a disfrutar con ellos durante unas horas el próximo 25 de diciembre. Sin embargo, la decisión última la tiene única y exclusivamente "el equipo de terapeutas que tratan de velar por el bienestar y los intereses de los niños durante el proceso".

No corren buenos tiempos para Brad Pitt. El juez denegó una solicitud de emergencia del actor para mantener en secreto los documentos de la batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la custodia de sus hijos. El magistrado Richard Burdge Junior, de Los Ángeles (California), no aceptó la petición de Brad, ya que, en su opinión, no se cumplen los requisitos para poner bajo secreto los documentos. Esta petición llega poco después de que se filtrase el preacuerdo alcanzado en noviembre con Angelina, por el que la actriz mantenía la custodia física de sus seis hijos, mientras que Pitt estaba autorizado a realizar visitas periódicas. Al mismo tiempo, Pitt solicitó que el régimen de visitas se prolongara una hora o al menos 30 minutos más, pero la terapeuta de sus hijos considera que no es lo mejor para ellos.

¿Cómo celebrarán las Navidades?

El padre de la actriz Jon Voight ha revelado que "está deseando" compartir un momento del año tan especial con su hija, así como con todos sus nietos, y que ya se está encargando de todos los preparativos para que sea posible. "La Navidad significa estar con la familia, y yo tengo una familia muy grande. Estoy deseando ver a todos mis nietos y sacar el máximo partido a su compañía. Me estoy encargando de organizarlo todo, de hecho ahora mismo tengo que comprar los billetes de avión", explicó el veterano artista que está preparando algo diferente para hacer con sus nietos: “Quizá vayamos al teatro". Voight asegura que en medio de la tormenta que vive debido a su divorcio está bien: “Se encuentra bien, aguantando”.

Sin embargo, por el momento se desconocen los planes que llevará a cabo Brad Pitt, al margen de sus visitas a los niños. Todo apunta a que el actor que acaba de cumplir 53 años disfrutará de este tiempo en familia con sus padres, Jane y William, y alguno de sus hermanos y sobrinos. Su hermana Julie Neal tienen tres hijos biológicos, las gemelas Rylie y Josie, de 18 años, y Caleb, de 21, y dos niños etíopes adoptados, Caden, de nueve, y Cruz, de ocho. Su hermano Doug Pitt tiene tres hijos, un chico Landon, de 20 años,y dos chicas Sydney , de 19. Y Reagan, de 18.