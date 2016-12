¡Más enamorados que nunca! El besazo de Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras La pareja vive su amor con total naturalidad, como pudimos comprobar hace unos días durante la celebración del 30 cumpleaños de la actriz

Comenzaron su relación con cautela, pero una vez pasado el temporal, Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras viven su amor con total naturalidad, como pudimos comprobar hace unos días durante la celebración del 30 cumpleaños de la actriz. La fiesta, que tuvo lugar en un lujoso hotel de México, sirvió para comprobar que la pareja sigue tan enamorada como el primer día. ¡O incluso más! A juzgar por este apasionado beso.

Fue la actriz Grettell Valdez gran amiga de Ana Brenda, la encargada de compartirlo en sus redes sociales. En el vídeo se observa a una feliz pareja fundida en un precioso beso. Ana Brenda no se esperaba la sorpresa de su chico, que apareció en mitad de la fiesta bailando mientras portaba una tarta para que la 'cumpleañera' soplara las velas. ¿Pediría algún deseo?

Pre cumple con mi prim te amo @anabreco siempre juntas festejando con todo @ivansanchezz y amigos de verdad

Ana Brenda, por su parte, publicó esta imagen en su cuenta de Instagram. "Ya casi de los 'titantos' a los 'taitantos' más feliz que nunca, desde acá pinta muy bien el panorama ❤️ gracias a todos mis amigos queridos que vinieron a festejar... ¡Los amo! (no aguanto los pies y sí, festejaré todo el mes 😂😂😂)", escribió. Y es que la actriz no cumple años hasta el próximo sábado, 24 de diciembre, por lo que aún tiene pendientes, al menos, una celebración más.

Fue a principios de año cuando la relación de Iván Sánchez y Ana Brenda salió a la luz. El actor confirmó entonces que se encontraba en trámites de divorcio con Elia Galera, madre de sus dos hijas, Jimena y Olivia. "Llevo separado varios meses y siempre he llevado mi vida privada con la mayor discreción”, dijo. "El proceso de divorcio no es fácil y mucho menos cuando hay niños de por medio", añadió. Ana Brenda, por su parte, declaró: "No nos estábamos escondiendo de nada, otra cosa es no decir las cosas. Nosotros vivimos nuestra vida a puerta cerrada y no tenemos por qué estar diciendo nada a nadie ni dar explicaciones".

Y a partir de ese momento, comenzaron a compartir con todos sus seguidores en las redes sociales 'pedacitos' de una historia de amor que comenzó durante el rodaje de Lo imperdonable, la telenovela que ambos protagonizaban.