La mascarilla casera de Jessica Alba más copiada entre sus amigas de California

Si hay alguien que sepa (de verdad) sobre belleza honesta y realista esa es Jessica Alba. Uno de los rostros más envidiados de Hollywood defiende el valor por el medio ambiente y la belleza sin artificos a través de su Honest Beauty. Actualmente, su firma pertenece a la lista de marcas de belleza con más éxito en Estados Unidos gracias a una filosofía sostenible que se preocupa por el bienestar de sus clientas, en su mayoría madres que como ella, buscan lo mejor para sus hijos y el mundo en el que viven. En su web la actriz comparte con sus seguidores hallazgos y proyectos pero también secretos de belleza al alcance de todas. Si eres fan de los remedios caseros con sello celebrity te gustará saber que Jessica Alba tiene una receta muy sencilla para camuflar los signos del cansancio y revitalizar la piel. Todos los ingredientes están en el supermercado para que hagas tu propia mascarilla al más puro estilo Do It Yourself.

Quizá sea ese el secreto de su belleza, utilizar productos naturales. Aprovechando el boom de los superalimentos, Alba nos propone una mascarilla facial que según ha confesado la propia actriz, tiene conquistada a sus amigas. Una mascarilla que es idónea para las pieles sensibles . Tan sólo necesitas un cuarto de aguacate orgánico, un trozo de calabaza, una cucharada de miel y una pizca de pimentón y aplicar la receta al menos una vez por semana. Te mostramos, paso a paso, cómo preparar esta mascarilla a base de productos naturales:

1. Mezla todos los ingredientes en un bol con un tenedor o una batidora hasta conseguir una pasta homogénea.

2. Después, lávate la cara con agua tibia y sécala bien. ¡No te saltes este paso! La mascarilla penetrará mejor en la piel si esta está limpia y libre de impurezas.

3. Asegúrate de que la mascarilla no te da ninguna reacción adversa y aplícala primero en una mano.

4. Aplicate la mascarilla por toda la cara (evitando la zona de los ojos) y déjala actuar durante al menos 15 minutos. Quizá sientas un pequeño hormigueo al aplicártela, es por el pimentón. Pero no te preocupes, ¡eso es bueno!

5. Pasados los 15 minutos, retira la mascarilla con una toalla húmeda o un limpiador facial. No olvides de aplicar tu crema hidratante habitual para potenciar el efecto hidratante de la mascarilla.