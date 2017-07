¿Cuál es el nuevo superalimento de Sara Carbonero?

Son la última tentación beauty de Sara Carbonero, que ha compartido en su cuenta de Instagram una imagen con un delicioso tazón con mirtilos -una variedad de arándanos azules, que van en un racimo más pequeño, como nos cuenta nuestra experta Meritxell Martí-. Una fruta que define como 'su nuevo vicio confesable', y que se ha convertido en el capricho incluso del pequeño Martín, al que reconoce que tiene que escondérselos. Si hace poco te hablamos de las excelentes propiedades de la pitaya, ahora la periodista añade a la lista de superalimentos este fruto silvestre. ¿Qué propiedades tienen estas bayas?

Fuente de vitaminas y minerales, en crudo

Estos pequeños frutos pertenecen a la misma familia de las fresas, las grosellas o las frambuesas, todos ellos alimentos con un alto aporte de vitamina C y antioxidantes, perfectos para el cuidado de nuestra piel, por sus cualidades hidratantes. Tal y como nos explica la doctora Mar Mira, de la Clínica Mira+Cueto, consumidas crudas es como mejor mantienen estas propiedades. Nos encontramos con una fruta que tiene mucha fibra y vitaminas, especialmente C y A, además de minerales como el potasio, magnesio, fósforo y calcio.

Cuanto más pigmentados, más valor nutricional

Los frutos rojos y otros ricos alimentos rojos o azules poseen una sobrecarga muy importante de antioxidantes, que aumentan los niveles de protección frente la oxidación. En general, nos explica Meritxell Martí que cuanto más fuertemente pigmentado sea el fruto o el vegetal, tiene mayor valor nutricional. En particular, los pigmentos intensos son signos de la presencia de poderosos antioxidantes como los antocianos. Las antocianinas y otros extractos de los frutos rojos han demostrado que son muy activos protegiendo los vasos sanguíneos y el sistema neurológico. Tienen, además, gran capacidad para reducir la inflamación. Son protectores frente alergias y hasta algunas enfermedades consecuencia a la edad. Estos antocianos protegen los vasos sanguíneos ayudando a reducir la presión arterial, ayudan a disminuir el colesterol y proteger en general el sistema cardiovascular.

Gran poder antioxidante

Pero, sobre todo, en los últimos años, se está descubriendo su alto poder antioxidante, que lo convierten en un buen aliado para combatir todos los efectos negativos del envejecimiento, pues ayuda a prevenir el proceso oxidativo de la piel mejorando su calidad, lo que hará que tengamos un cutis más radiante. Además, nos encontramos con que no es un alimento muy calórico, ya que, como decíamos, contiene mucha agua, poca grasa y los azúcares perfectos para el mantenimiento de un índice glucémico constante como la sacarosa, fructosa y glucosa.

Buenos para la circulación y para la memoria

Tal y como nos explica nuestra experta Meritxell Martí, los mirtilos no solo son fuentes de antioxidantes, también lo son de Omega 3, el ácido alfa linoleico. Los estudios sugieren que una dieta rica en mirtilos protege uno de los vasos más importantes del cuerpo, la vena aorta. Por su alto contenido en betacarotenos y flavonoides también puede mejorar la circulación general (varices o flebitis). Pero sus propiedades beneficiosas no se quedan ahí, pues estos frutos son particularmente conocidos en la protección del deterioro de la memoria y de la función del cerebro debido a la edad.

Además, en combinación con los pro-bióticos, se ha demostrado que los mirtilos tienen la capacidad de evitar la colitis (inflamación del intestino grueso) y daños hepáticos, también su acción contra los parásitos en el intestino.

Si todos estos motivos te han convencido, ya solo te queda animarte a tomarlos, y aunque los puedes encontrar en jugos, jarabes e incluso cápsulas, como te decíamos, es mejor que lo incorpores a tu dieta como fruta seca o fresca.