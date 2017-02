La maquilladora de Ivanka Trump nos descubre sus secretos de belleza Alexa Rodulfo ha hablado con nosotros de los productos que utiliza para maquillarla, sus 'looks' favoritos, los rasgos que más le gusta destacar...

Ya sea dando un paseo en familia, acudiendo a un acto público, desfilando por una alfombra roja o en las fotos que publica en sus redes sociales, Ivanka Trump siempre está perfecta. La hija del presidente de Estados Unidos no deja nada al azar, absolutamente nada, y cuida hasta el más mínimo detalle tanto de su maquillaje como de su peinado. Pero detrás de todo ese trabajo está Alexa Rodulfo, quien desde hace más de diez años se ha convertido en imprescindible para Ivanka.

Mexicana de nacimiento y neoyorquina de corazón, a lo largo de toda su carrera Alexa ha trabajado peinando y maquillando a grandes estrellas de la talla de Charlene de Mónaco, Carolina Herrera, Margherita Missoni, Lauren Santo Domingo o Wendi Murdoch. De hecho, algunas de ellas no solo son sus clientas más leales sino que también han pasado a ser amigas. En HOLA.com hemos podido entrevistarla y nos ha desvelado los secretos de belleza mejor guardados de Ivanka Trump, ¿quieres saber cuáles son? ¡Pues sigue leyendo!

VER GALERÍA

- Ivanka es una mujer muy activa. Además de madre, también empresaria y, al igual que ella, hay muchas mujeres que quieren conseguir un maquillaje perfecto en poco tiempo. ¿Cuál es el secreto para conseguirlo?

Ivanka es una persona que se alimenta muy sano, hace ejercicio regularmente, no fuma y cuida y protege su piel. Éste es un factor muy importante para que su piel se vea perfecta.

- Los rasgos de Ivanka son increíbles, sobre todo sus pómulos, ¿cómo sueles maquillarlos?

Estoy de acuerdo, la estructura de Ivanka en increíble. Los pómulos siempre se los acentuó con contour y el producto que utilizo depende mucho de la luz y de si es un maquillaje para vídeo, fotografía o una gala.

- Si quisiéramos conseguir unos pómulos tan definidos como los suyos, ¿qué ténica deberíamos seguir?

Para definir y resaltar los pómulos es necesario una paleta de maquillaje o correctores que incluya diferentes tonos oscuros y claros. El oscuro (debe ser dos tonos más oscuro que nuestro tono de piel) lo aplicamos en el pómulo y el claro (de uno a dos tonos más claro que nuestra piel) lo aplicamos justo encima y debajo del pómulo. Después, con una brocha o esponja difuminamos bien los dos tonos haciendo una suave presión sobre la piel.

VER GALERÍA

- Siempre luce una piel radiante en todos los eventos, ¿cómo la preparas y cuáles son sus productos favoritos?

Antes de maquillarla, y después de limpiar, tonificar e hidratar su piel, le pongo una mascarilla de colágeno que me trajo de China Wendi Murdoch, amiga de Ivanka y clienta mía. En otras ocasiones utilizamos unas que me trae de Corea mi amiga Chris.

- ¿Cuál es el atributo favorito de Ivanka y cómo te gusta maquillarlo?

Ivanka tiene facciones casi perfectas. Por lo general, siempre resaltamos los ojos con un smoky eye en tonos café.

- Hasta ahora, el maquillaje favorito de Ivanka es…

El de su boda fue muy especial, pero creo que últimamente es el que lució en la Convención Nacional Republicana.

- ¿Cuál es su rutina de belleza?

La desconozco, pero sé que nunca se va a la cama con maquillaje.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- El boom de lo natural se ha apoderado de la rutina de belleza de muchas mujeres… ¿Ella tiene algún producto o truco natural favorito?

Tomar agua tibia en ayunas con limón.

- ¿Es accesible en cuanto a sugerencias o es fan de un look en específico?

Me encanta trabajar con ella porque, a pesar de que siempre sabe lo que quiere, entre las dos opinamos y nos ponemos de acuerdo. En otras ocasiones me enseña el vestido que va a llevar y le sugiero qué hacer, y me dice: "Eso mismo estaba pensando". Una vez que estamos de acuerdo, yo empiezo a trabajar mientras ella está con su ordenaror o lee los periódicos.

- ¿Cuál es la tendencia favorita del momento que enloquece a Ivanka?

El iluminador o highlighter.

VER GALERÍA

- ¿Te pidió algo especial para su look en la investidura de su padre?

He tenido la fortuna de acompañar y trabajar con Ivanka en momentos muy importantes en su vida. Todos en su momento han sido muy especiales y este, sin duda, lo fue.

- ¿Crees que va a cambiar en algo su imagen ahora que deja la Gran Manzana?

No creo, en realidad Ivanka es una mujer muy elegante y casual al mismo tiempo. En su día a día se maquilla y se peina ella sola, yo trabajo con ella en eventos especiales y las campañas de publicidad para su marca.