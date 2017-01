La historia de cómo Gerard Piqué ayudó a Shakira a recuperar la inspiración

Shakira y Gerard Piqué han demostrado en muchas ocasiones que forman una pareja de lo más compenetrada. Además, son el mejor apoyo el uno del otro en sus respectivas carreras, y no solo eso, sino que, en los momentos más difíciles a nivel profesional, la cantante colombiana ha encontrado en el futbolista, además del ánimo que necesitaba, la solución a sus problemas de inspiración.

Así lo ha revelado la propia artista en una entrevista con la emisora de radio francesa NRJ. Para la cantante, que es mamá de Milan, de casi cuatro años, y Sasha, que pronto cumplirá dos, la maternidad ha sido uno de las grandes alegrías de su vida. Por eso Shakira, que desde que comenzó en el mundo de la música siendo casi una niña apenas se había tomado un respiro, al verse con dos pequeños en casa sintió "la necesidad de permitir una pausa" y decidió bajar un poco el ritmo en su imparable trayectoria profesional. "Desde los trece años casi no había parado, no había descansado, y quería disfrutar también de la maternidad", revela. ·"He querido dedicarme a su educación, a verlos crecer", agrega.

Eso sí, tampoco se mantuvo inactiva. "Mientras tanto, estuve como coach en la versión americana de La Voz y canté para la banda sonora original de Zootrópolis", recuerda Shakira, que en efecto fue la encargada de interpretar el tema Try Everything para esta popular película de animación infantil y participó en varios actos promocionales del filme. "Nunca he parado de crear, me gusta contar cosas a la gente, pero es cierto que esa pausa me ha curado de alguna manera".

Pero la colombiana, que se declara muy "perfeccionista", también echaba de menos el lado más creativo de su trabajo, el "placer de componer", como ella lo define, y por eso decidió meterse de nuevo al estudio para preparar su nuevo disco. "Las primeras dos semanas tenía mucho miedo y sentía algo de bloqueo de escritor, había muchas cosas en mi cabeza", confiesa Shakira.

Por suerte, la cantante pudo recuperar su inspiración, algo en lo que, como ella misma asegura, contribuyó mucho su pareja. "Gerard en esto tuvo mucho que ver", afirma. Y ¿cómo consiguió el futbolista del FC Barcelona que su chica pudiera centrarse en la composición? De una forma muy sencilla, pero efectiva. Tal y como explica la intérprete, Gerard se ofreció para tomar las riendas del cuidado de los niños y que así Shakira pudiera dar lo mejor de sí misma en el estudio. Y no hay duda de que lo consiguió: "La inspiración y la motivación volvieron, me puse a escribir un montón de canciones", cuenta orgullosa.

Tal y como señala la cantante, el mejor ejemplo de esta renovada creatividad es su último single, Chantaje, en el que Shakira canta a dúo con Maluma. Un tema que ya se ha convertido en uno de los éxitos del momento.

Y todo sin dejar de lado su labor altruista de la mano de su Fundación Pies Descalzos, dedicada a buscar oportunidades para los niños desprotegidos. Porque para Shakira, la educación es muy importante, y no solo la de sus propios hijos. "Es el mayor poder social que hay", declara convencida. Y añade: "He recibido la noticia de que una de nuestras escuelas se ha convertido en una de las mejores de todo el país (Colombia) y para mí eso es una recompensa que vale mucho más que cualquier Grammy".