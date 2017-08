¡El tiempo no pasa por Sofía Vergara! Y es que a sus 45 años, la famosa posee una de las figuras más envidiadas de Hollywood. ¿Su secreto? Seguir estos 5 trucos que, aunque puedan parecer sencillos, le han dado un giro por completo a su rutina de ejercicio.

1.-Ponte un horario. Para Sofía, una de las cosas más importantes es hacer ejercicio al despertarse. “Funciono mejor en la mañana entonces si no hago ejercicio a esa hora, pongo cualquier excusa para no hacerlo después”, confesó a Women’s Health. Por eso, fíjate a qué hora rindes más y procura no cambiar este horario por nada del mundo, para que así se te haga un hábito.

2.-No te obligues a nada. Trata de probar todos los ejercicios del momento –como Pilates, Barre, o Spinning-, y ve cual es el que le funciona más a tu cuerpo, pero sobre todo, cual es el que más te gusta hacer. Si no te gusta, no te compliques y elimínalo de tu lista, como Sofía hizo con el Yoga. “He tomado varias clases de yoga pero no soy buena y no soy muy paciente entonces siempre estoy tratando de encontrar algo que pueda hacer”, reveló la famosa.

3.- ¡Haz trampa (con inteligencia)! Romper la dieta es totalmente válido –con un poco de maña, eso sí-. Y si estás pensando en comerte ese antojo que traes desde hace algunos días, no lo hagas al comienzo de la semana, sino hasta el jueves, como confiesa Sofía, quien admite que come mal hasta el jueves. Para aligerar la ‘carga de antojos’, hazle como ella y toma té de jazmín o fruta.

4.-Haz el ejercicio clave de Sofía. Aunque hay muchas tendencias de fitness, la famosa confía sólo en una: hacer pilates. Sin embargo, admite que no se trata de cualquiera, pues la clase que realiza es en un Megaformer, la cual es una cama con el doble de intensidad, en la que se combina cardio con fuerza, equilibrio y flexibilidad. “Hago de 3 a 4 veces a la semana […] Es como una máquina de pilates avanzado. Es como una tortura para mí. Estoy de malas dos horas antes de tomarla, estoy de malas cuando lo hago y estoy de malas cuando acabo porque tengo que reservar la siguiente clase", confiesa con humor la latina.

5.-Busca inspiración en otras personas. ¿Te da flojera hacer ejercicio? Pues no eres la única, pues Sofía se confiesa como una persona que no es fanática de mantenerse activa, algo que ha aprendido a sobrellevar gracias a su esposo, Joe Manganiello, quien incluso puso un mini gimnasio en casa para que así Sofía no tuviera excusas… Con eso, ¡cualquiera empieza a hacer ejercicio!

