¿Atravesando una crisis como la de Britney? Eso es lo que algunos se preguntaron después de ver el nuevo look de Kate Hudson, quien le dijo adiós a su larga cabellera rubia para rapársela por completo, un cambio que la famosa reveló tiene una gran razón escondida.

Y es que la famosa mostró que es la protagonista del largometraje de la cantante Sia, esto al publicar una foto en la que aparece sentada, con el pelo rapado y viendo hacia una ventana al horizonte. "Libertad. Cumplidos de @siathisisacting #NuestraHermosaDirectora”, comentó la famosa en dicha publicación.

Y aunque la famosa de 38 años no ha revelado más al respecto, varios medios afirman que el proyecto se llama Sister -o 'Hermana' en español-. Además, su padrastro, el también actor Kurt Russell fue quien reveló que se trataba de un proyecto con Sia, en forma de musical. "No sé si esté hablando de más, si el trato no está cerrado o algo así, pero creo que protagonizará este musical que Sia va a dirigir. Eso suena increíble, entonces espero que suceda", comentó durante el programa de Harry Connick Jr.

Tal vez no sepamos nada sobre el nuevo trabajo de Kate, pero lo que es seguro es que tanto con pelo largo como con corto, ¿la famosa siempre luce espectacular! ¿O tú qué piensas?

