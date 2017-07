Maquillaje a prueba de agua: tus ‘must-haves’ para un día en la playa

El look no-makeup makeup ha sido noticia en los últimos meses, por eso la regla número 1 para un día en la playa en cuanto a belleza es: menos es más. Hicimos una lista de los productos que puedes usar para un look natural, lo cuales harán que te veas hidratada, fresca, pero sobre todo, que funcionan a prueba de agua y que no se corren con el paso de las horas.

IT Cosmetics Bye Bye Under Eye Illumination Waterproof Concealer

Un producto que lo hace todo: minimiza la apariencia de arrugas, ilumina los ojos, y funciona como concealer.

INGLOT AMC Eyeliner Gel

Sus pigmentos proveen la mejor cobertura y color, y su textura cremosa se mantiene intacta durante todo el día.

Stila Stay All Day Waterproof Brow Color

Una fórmula única que no se corre, y un cepillo especialmente diseñado para las cejas.

Maybelline Lash Sensational Waterproof Mascara

El primer rímel con un cepillo patentado en forma de abanico con diez capas de cerdas.

Cargo Cosmetics Swimmables Water Resistant Bronzer

Resiste todo lo relacionado al verano: agua, sudor y horas bajo el sol. Su fórmula con talco de silicona se adhiere mucho mejor a la piel.

Eos Active Protection Lip Balm SPF 15

Protege, suaviza e hidrata los labios, y además, tiene SPF.

Boscia Tsubaki Glotion

Una crema humectante con aceite de camelia y pigmentos que reflejan la luz para un glow natural en tu rostro.

bareMinerals Complexion Rescue Tinted Hydrating Gel Cream

Una base de gran cobertura, tiene los beneficios de una CC cream y una BB cream y además lleva en su fórmula SPF 30.