Inspirarse en alguien no está mal… a menos que seas una celebridad. Tal es el caso de Bella Hadid, quien acaparó todas las miradas no sólo por su nuevo look, sino porque éste resulto ser muy parecido al clásico peinado de otra famosa: Ariana Grande.

Y es que después de sorprender al cortarse el pelo en un bob, la modelo de 20 años optó por regresar a su larga cabellera, y con ayuda de varias extensiones -extremadamente lacias-, optó por una coleta alta y bastante estirada, esto mientras caminaba por las calles de Nueva York.

Y aunque la nueva apariencia de Bella sorprendió a muchas, su look también llamó la atención, pues la modelo optó por una camisa blanca con escote profundo tanto en la parte delantera como en la trasera, de la marca Are You Am I, así como jeans Levi's Off-White, tenis Nike y una bolsa negra de Dior que la hizo lucir de lo más estilosa.

La famosa aprovechó no sólo para presumir su original y atrevido estilo, sino también para tomarse fotos con sus fans, quienes la abordaron en esta escapada para convivir un poco con Bella, quien definitivamente logró una apariencia fresca, rejuvenecida y luminosa con la coleta alta, la cual se ha convertido en el sello de Ariana -y que incluso es un muy buen truco para estilizar la figura y aumentar la estatura algunos centímetros de más-.

Y a ti... ¿te gustó el nuevo look de Bella? ¿O que mejor regrese a su apariencia natural?