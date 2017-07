Si hay algo que Selena Gomez no está dispuesta a tolerar, son las críticas a su peso. Y es que después de recibir mil y un comentarios por su figura, la famosa decidió hacer algo al respecto y dejar a un lado la comida chatarra por una dieta más balanceada.

¿Lo primero que hizo? Ser más moderada con la comida, sobre todo la Tex-Mex la cual según Amy Rosoff Davis, su nutrióloga, es una de sus favoritas. "No creo en limitarte, pero también creo en la moderación. La vida es muy corta para no disfrutar la comida. Ella ama la comida Tex-Mex y la comida chatarra, algo que no permitiría", comentó Amy a Cosmopolitan, quien cambió estos alimentos por zanahorias y hummus –un snack que también debe comerse en ciertas cantidades-.

Da click en la foto para conocer más tips de Selena Gomez

VER GALERÍA

Y aunque podría pensarse que la dieta de Selena es muy complicada, ésta es lo contrario pues todas sus comidas son bastante accesibles de preparar. Para el desayuno, la cantante come huevos, aguacate, arroz, frijoles y chorizo –algo sano, sin dejar sus alimentos mexicanos favoritos-. Otra opción es yogurt griego con granola.

En la comida, el plato fuerte consiste en una ensalada con pavo, frijoles, así como aguacate y para darle sabor, Amy aconseja hacer una salsa con aceite de oliva, mostaza Dijon, vinagreta de vino rojo y el jugo de un limón. Y para la cena, la famosa come sushi, salmón o un bowl con pollo teriyaki, aguacate, arroz y pepino.

Después de ver el plan alimenticio completo… ¿te animas a probar la dieta de Selena?

VER GALERÍA