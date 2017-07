La melena de la Reina y el cambio de 'look' de la Duquesa de Cambridge, ¿casualidad o inspiración?

Estos días Doña Letizia se encuentra en Reino Unido en su viaje de Estado y nos ha dejado varios looks inesperados. Entre ellos, el moño caracola que lució ayer durante su visita a Buckingham. Uno de los momentos más esperados ha sido su encuentro con la Duquesa de Cambridge y aunque aún no ha habido oportunidad de verlas en un posado oficial, las comparaciones entre ellas siguen siendo inevitables no solo por sus estilismos, también por sus beauty looks.

La monarca suele llevar su pelo recogido en moños elaborados, pero para su visita a la Abadía de Westminster ha optado por la melena suelta con ondas muy marcadas de medios a puntas y nos dejaba apreciar los pendientes del joyero real que también lució en varias ocasiones la Reina Sofía. ¿No te resulta familiar este peinado de la Reina? Podría recordar a la imagen reciente de la Duquesa de Cambridge con su nuevo corte de pelo. Hace diez días, la Duquesa Catherine acudía a la primera jornada del trofeo de tenis de Wimbledon con la melena suelta y las puntas onduladas, similar al look de Doña Letizia. ¿Se habrá inspirado la Reina en su nueva melena?

