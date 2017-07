Si te habías preguntado en dónde estaba la modelo del momento… pues ya está de regreso, ¡y con el pelo más corto que nunca! Gigi Hadid se convirtió en el blanco de todas las miradas, esto después de volver tras un breve descanso, cambiando su clásica melena larga por un corte casi a rapa.

Así lo demostró al publicar una foto en donde aparece usando solamente un abrigo blanco, suéter y botas negras, mientras mira a la cámara y presume su nuevo look, con el que no sólo lució de lo más sofisticada, sino con un toque retro chic sesentero, esto gracias a su corte, el cual era muy característico de esta década.

¿Lo único malo? Es que si te estabas emocionando por el nuevo corte de Gigi, lamentamos decir que este arriesgado e innovador look sólo se trata de una peluca, la cual fue aplicada por el experto en este accesorio, Shay Ashual, quien eligió este pixie para la nueva campaña de la modelo con Stuart Weitzman.

"¡Yyyyy estamos de regreso! Nueva campaña de Stuart Weitzman por leyendas y ángeles en mi vida. Mario Testino, Sara Jane, Shay Ashual. Gracias por todo (y sobre todo gracias por mis nuevos zapatos favoritos, The Clingy) #EnNuestrosZapatos #EsUnaPeluca", reveló Gigi en su Instagram.

Y a pesar de que Gigi no se atrevió a un cambio tan radical, la modelo dejó algo en claro: que los looks cortos pueden ser bastante femeninos, que son perfectos para lograr un look retro, además de evitar el frizz en este verano… ¡y que le va muy bien a casi todas! Tú… ¿te animas a probarlo?

