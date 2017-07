Tener en consideración la forma de tu rostro a la hora de cortar y peinar tu cabello es importante para sacarte el máximo partido posible, pero no es algo definitivo, siempre que tengas actitud y te veas hermosa no habrá recogido o look que se te resista. En cuestión de trenzas pasa lo mismo, no es tanto buscar el modelo adecuado a tus facciones como el acabado final del mismo.

Trenzas para cada tipo de rostro

si tienes el rostro cuadrado (aquel que tienen frente grande y mandíbula voluminosa), puedes optar por peinados con La forma en que coloques tu cabello puede suavizar tus facciones, así pues,puedes optar por peinados con ondas que caigan por tu rostro para suavizar esas líneas angulares y le den una apariencia más ovalada; para ello escoge trenzas a un lado despeinadas que además doten a tu look de un punto desenfadado. También puedes decantarte por coletas altas y a partir de ahí hacer una trenza de espiga o una normal de tres cabos. ¿Vas de boda?, escoge recogidos con un punto romántico que combinen trenzas pequeñas con un moño.

la cara redonda es importante crear ángulos y líneas verticales para equilibrar y alargar el rostro . Decántate por peinados con volumen en la parte superior o apuesta por un moño trenzado. ¿Te gustan el modelo de raíz? Hazte uno a media melena dejando la parte inferior suelta y marcándola con algunas ondas, o dale un toque dulce a tu beauty look con una corona trenzada, eso sí, que te caiga algún mechón por el rostro como a Si tienes. Decántate por peinados con volumen en la parte superior o apuesta por un moño trenzado. ¿Te gustan el modelo de raíz? Hazte uno a media melena dejando la parte inferior suelta y marcándola con algunas ondas, o dale un toque dulce a tu beauty look con una corona trenzada, eso sí, que te caiga algún mechón por el rostro como a Kirsten Dunst

¿Cara alargada? Entonces tu tarea principal es la de encontrar el equilibrio y nada mejor para acortar las distancias que apostar por los flequillos, además puedes combinarlo con trenzas de espiga a un lateral con efecto despeinado o hacer un par de Entoncesy nada mejor para acortar las distancias que apostar por los flequillos, además puedes combinarlo con trenzas de espiga a un lateral con efecto despeinado o hacer un par de trenzas de raíz en la zona superior de tu melena (hasta la coronilla) y darle volumen a tu cabello en los laterales. Evita hacerte una trenza a cada lado ya que este tipo de peinado solo te alarga más el rostro.

Si lo tuyo son unas facciones perfectas y tienes el rostro ovalado, cualquier peinado hecho con gusto y clase te sentará bien. Da igual el corte y el flequillo que escojas. Si quieres darle un punto más redondo a tu cara puedes optar por despejarla por completo con unas boxer braids o trenzas de raíz normal, ¿Qué te parece una trenza baja medio deshecha como la de . Da igual el corte y el flequillo que escojas. Si quieres darle un punto más redondo a tu cara puedes optar por despejarla por completo con unas boxer braids o trenzas de raíz normal, ¿Qué te parece una trenza baja medio deshecha como la de Emily Ratajkowski ? perfecta ¿verdad?

