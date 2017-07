Si los vestidos impactaron… ¡el maquillaje también! La colección de Alta Moda de Dolce & Gabbana no sólo robó cámara a otras firmas gracias a sus creaciones, sino también por el look que presentó, el cual se convirtió en el más gustado del momento.

¿El primer secreto? Consistió en aplicar primer de la marca italiana, el cual es ideal para preparar la piel y que así dure más el makeup. El segundo truco fue aplicar la base líquida Perfect Luminous desde el centro hacia afuera, con dirección a las orejas, para lograr un toque natural y duradero.

Otro de los trucos involucra el corrector, el cual además de aplicarse debajo de los ojos -para disminuir las ojeras-, se aplica The Perfect Luminous Concealer en las partes sombrías de la cara, para así iluminarla más.

Para las mejillas, los profesionales primero aplicaron el rubor en crema Creamy Blush; esto desde la manzana de las mejillas hacia arriba de las orejas, para después aplicar el bronzer Creamy Bronzer en Rosa del Deserto 50 en las mejillas y en el puente de la nariz y seguir con el iluminador en crema Creamy Illuminator en Rosa del Mattino 60 en la manzana de las mejillas rumbo a la orejas. Para fijar el maquillaje, nada como un polvo traslúcido en la nariz, frente y mentón -en este caso se usó Perfection Veil Pressed Powder-.

Pero... ¿y cómo se logró el look felino? Primero, los maquillistas aplicaron una base cremosa como la Perfect Mono Eyeshadow en Gold Dust 20 para después mezclar el dúo rosa-dorado de la paleta The Eyeshadow Duo en Cinnamon 80, en el párpado y en la esquina de adentro de los ojos para iluminarlos al doble.

Si quieres aumentar la dimensión de tus pestañas, primero delinea tanto la línea de arriba como la de abajo con un lápiz -como The Khol Pencil in Nero 1-, para después usar el líquido The Glam Liner en Black Intense 1, que gracias a su diseño delgado es ideal para lograr el cat-eye perfecto para finalizar con el rímel Passioneyes Mascara en Nero 1, enfocando la aplicación en las esquinas exteriores, para darle máximo volumen a las pestañas.

¿La estrella del maquillaje? Los labios, en los que se usaron colores rojos y burgundy en mate con los labiales Dolce Matte en tono Amethyst 330, Devil 620, Scarlett 625, Black Magic 630 y Ultra 650, todos adaptados al tono de piel de las modelos. Esto se complementó con un delineador y dándole un toque final a las uñas con colores nude, para así equilibrar el maquillaje, manteniéndolo natural y femenino.

Y tú... ¿te animas a recrearlo para este verano?

