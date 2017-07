Ni cremas costosas o tratamientos extremos de belleza… Nicole Kidman tiene un secreto para que su cutis de 50 años se vea de 30 y ese es uno: usar bloqueador todos los días, sin importar si está en la ciudad o en la playa; si sale el sol o no.

¿Lo más curioso? Es que su obsesión –como ella la llama- por el protector solar no es nueva, pues desde pequeña la australiana comenzó a usar este producto para evitar que le salieran pecas. “No quería tener pecas. Luego, empecé a investigar, que es como lo que hago. Me encanta investigar. Mis papás también tienen cáncer de piel, entonces tengo que ser muy, muy cuidadosa”, confesó a Allure.

Y aunque Nicole afirma que no importa qué marca de bloqueador se use, lo que sí es fundamental es el factor de protección solar, el cual debe de ser de un nivel bastante alto. “Uso de 100. Sé que suena como una exageración, pero no lo es. Lo uso en mis niños. Lo uso en mí. Siempre lo he tenido que hacer”, reveló.

Lo mejor es que no hay mayor ciencia en usar este producto, pues lo único que se debe de hacer es aplicarlo en la piel en grandes cantidades antes de hacer todas las actividades de día a día, como lo hace Nicole. “En la mañana me lleno de bloqueador. Estoy afuera mucho tiempo y me gusta mucho ejercitarme al aire libre, pero no me gusta el sol en mi piel porque es muy delicada”, comentó la famosa, quien así evita los radicales libres y el daño solar que provoca a la piel –como manchas, arrugas e incluso cáncer-.

Y tú… ¿te animas a probar este sencillo pero efectivo tip de Nicole?

