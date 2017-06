Estamos tan acostumbrados a ver a todas las celebrities con una buena dosis de maquillaje que olvidamos que la belleza no está en unos smokey eyes o unos labios marcados, sino en un rostro al natural. Es cierto que todas podemos vernos más favorecidas con un poco de base y corrector, sobre todo, en esos días en los que apenas has dormido y tenemos el rostro cansado, pero, como en todo, siempre hay excepciones, y no solo entre el común de los mortales, en el star system las hay que como Demi Lovato lucen más hermosas sin una gota de maquillaje.

En esta época en la que no hay filtro en las redes sociales que no arregle los brillos o corrija las ojeras hemos dado prioridad a la belleza exterior participando de un pulso en Instagram para ver quién consigue el mejor maquillaje o la foto más bonita, pero la pregunta es ¿te atreverías a mostrarte recién levantada ante tus seguidores? La ex estrella Disney no duda, cada semana, en subir una imagen bajo el hashtag #nomakeup y en ella se muestra al natural, con sus características pecas y una sonrisa de oreja a oreja, ¿por qué se empeña en tapar aquello que la hace diferente?

Pero, ella no es la única, Miley Cyrus amante de las pegatinas, los brillos y las excentricidades puede presumir de tener un cutis más que saludable, y es que desde que Alicia Keys se revelará contra los cánones de belleza y las exigencias de etiqueta y make up perfecto en las alfombras rojas, y decidiese dejar de maquillarse, muchas son las famosas que han querido mostrar que bajo la fachada de estrella de turno, también, hay personas normales con sus granitos, sus ojeras y patas de gallo.

La modelo Adriana Lima, amante del deporte, y no solo por exigencias del trabajo, es una boxeadora nata y no tiene el más mínimo problema de mostrarse, tras una clase y ante sus más de 11 millones de seguidores de Instagram con el pelo recogido, el visible cansancio y sin pintar. Lo cierto es que hay que tener mucho valor para mostrarse al natural viendo las polémicas que se crean en las redes sociales, en donde da igual lo guapa que salgas, siempre habrá un hater cansado de la vida que tenga alguna pega o reproche para ti, pero a estas mujeres valientes les da igual, algo de lo que todas deberíamos aprender.

Gwyneth Paltrow, fanática y conocedora de los productos naturales, lleva varios años dedicándose a cuidarse, tanto por fuera como por dentro, y ello incluye su proyecto Goop, web en la que vende productos de cosmética natural. Como buena conocedora de este campo también es consciente de que la piel necesita respirar, de vez en cuando, por ello no tiene problema en mostrarse sin maquillaje, una imagen que nos demuestra la buena salud de la que goza su piel ya que está igual de hermosa.

Emma Watson, fiel defensora de las mujeres y sus derechos, es otra de las estrellas de Hollywood cuya perfecta piel le permite lucir sin maquillaje igual de bien, cierto es que la juventud también es un punto a su favor. ¿Te atreves a mostrarte a cara lavada? ¡No tengas miedo al qué dirán! Apuesta por lo natural y sé tú misma.