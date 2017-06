Gal Gadot, la ‘Wonder Woman’ que es toda una maravilla, aún sin maquillaje

Además de personificar a la Mujer Maravilla, la actriz Gal Gadot es todo un ejemplo de fortaleza, pues no sólo en la pantalla grande hace heroicas hazañas. En casa, es el pilar de su familia, formada por su esposo Jaron Varsano y sus dos hijas, Alma de seis años y Maya, de tan sólo tres meses de edad.

VER GALERÍA Gal Gadot es madre de dos niñas. Foto: Getty Images

Como cualquier madre, Gal tiene un sinfín de obligaciones e incluso, en sus noches más difíciles, no 'tira la toalla' y agradece las grandes cosas de la vida, como la maternidad y el poder disfrutar de su familia. A través de su cuenta de Facebook, la actriz de 32 años compartió una fotografía con la que más de una madre se identificó: cansada y sin gota de maquillaje, pero muy feliz.

“Noche de insomnio, cólico de un bebé de 3 meses y un madrugón de mi niña de 5 años. Fui al jardín a coger aire fresco con mi café para ayudarme a despertar y ahora veo The Cat in the Hat con mi hija. Siempre me sorprende como las cosas más sencillas son las que me hacen más feliz. Tomada por mi otra mitad medio dormida @jaronvarsano”.

VER GALERÍA Gal Gadot con su esposo y su hija mayor, Alma. Foto: Instagram Jaron Varsano.

Pocos saben que Gal Gadot es madre de dos niñas; una en edad de jardín de niños y la otra, recién nacida. De hecho, cuando estaba filmando la película que la llevó a la fama internacional, la actriz israelí estaba en su quinto mes de embarazo. La también modelo hizo piruetas y acrobacias que muy pocas actrices en su condición se hubieran atrevido a realizar.

VER GALERÍA Gal y su esposo tienen ocho años de casados. Foto: Instagram Gal Gadot

¿Cómo logró la producción que no se notara la pancita en la película? Sencillo, la tecnología tuvo mucho que ver. Cuando el bebé de Gal empezaba a notarse en su traje de Wonder Woman, cortaron la prenda a la altura del vientre y la cubrieron con un pedazo de tela verde. En la edición, los técnicos añadieron digitalmente la pieza que faltaba al traje, y de esta forma la protagonista no enseñó su baby bump.