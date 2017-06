Conoce a Ale de StyledbyAle, superestrella de belleza en las redes sociales

Ale de StyledbyAle es, sin duda, un verdadero fenómeno de las redes sociales y todo lo relacionado al ámbito digital. El blog que fundó tiene más de 2 millones de seguidores, y millones de pageviews, a nivel mundial. HOLA! USA tuvo la oportunidad de conversar con ella para conocer más acerca de su vida y su blog. Aquí la entrevista completa.

¿Por qué elegiste el nombre StyledbyAle para tu blog?

Cuando empecé mi blog, estaba trabajando en la moda, administrando mi propia tienda de ropa móvil. Ser estilista para mis clientes fue definitivamente mi parte favorita. ¡El nombre vino naturalmente!

¿Por qué empezar un blog de belleza?

Quería crear un espacio donde poder compartir mi amor por la belleza. ¡Me encanta probar y comprar cosas nuevas! El maquillaje y cuidado de la piel siempre han sido mi obsesión, y rápidamente aprendí que muchas mujeres pueden relacionarse. Es un espacio para conectarme con mis chulas, y una de las cosas más increíbles sobre la belleza es la camaradería y la comunidad que se forma durante la conversación.

¿Dónde encuentras inspiración para tus publicaciones?

Lo que está pasando en mi vida personal es siempre un factor enorme dentro de mis contenidos. Cosas como mi viaje, mi estado de ánimo y el tiempo son factores en lo que publico constantemente. Realmente no hay una separación entre mi vida digital y mi vida real. Lo que ves es mi vida real.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y el mejor consejo que has dado?

Alguien me dijo una vez que no tuviera miedo de ser yo misma. Cuando empecé a crear contenido, yo era cautelosa y estaba algo seria. Pero en el momento en que empecé a ser yo misma, mi contenido comenzó a ganar más atención. Ahora más personas pueden relacionarse con quien soy verdaderamente. Y yo soy chistosa, vulnerable, segura de mí misma, un poquito rara, y también cometo errores.

Suena cliché, pero el mejor consejo que tengo que dar es recordar que cuando una puerta se cierra, está bien: sólo hay que encontrar otra puerta.

Eres una de las blogueras más influyentes en los Estados Unidos. ¿Qué crees que te hizo tan exitosa en el mundo de la belleza / estilo digital?

Sinceramente, ser yo misma es el núcleo de todo lo que hago. Y el hacer todo con buenas intenciones. No creo que mis chulas realmente me vean como un gurú de estilo o un pináculo de moda y consejos de belleza... Creo que me ven más como una amiga. ¡Una amiga digital, del Internet!

Tus números en las redes sociales son impresionantes, ¿cómo piensas mantenerlos (y aumentarlos)?

El crecimiento siempre está en todos mis planes, pero eso no vendrá sin autenticidad. Me gusta publicar un poco de todo lo que estoy haciendo en mi vida para que mi audiencia pueda venir y compartir conmigo. Tengo mucha suerte de estar expuesta a tantas oportunidades increíbles, y me siento honrada de ser una de las pocas latinas en el espacio.

¿Cuál es la pieza más preciada de tu armario?

Definitivamente mi vestido de novia.

¿Cuál es un error de estilo que las celebridades suelen cometer?

¿Quién soy yo para juzgar? ¡Cometer errores es parte de la vida!

Si tuvieras que elegir sólo una red social, ¿cuál sería?

Si me hubieras preguntado esto hace unos meses, habría dicho Snapchat, pero ahora que Instagram tiene Instastories voy a tener que ir con Instagram.