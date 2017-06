¿Sabes cual es el producto que puedes usar para tu cara, comida y café? Conozca el matcha

El matcha es una variante en polvo y más fuerte del té verde japonés. Al beberlo, estás ingiriendo lo más puro del té y beneficiándote de sus saludables componentes, puesto que está lleno de antioxidantes, aumenta tu metabolismo, te da energía y quema las calorías extra.

El matcha lo puedes usar en tu helado, como sustituto del café, desayuno y hasta como máscara facial, y aporta sus beneficios y propiedades en cada una de esas preparaciones. Al hacerlo helado, resulta perfecto para el verano, porque es cremoso y refrescante. El matcha tiene cafeína, pero no tanto como el café, por lo que te mantiene despierta pero tranquila a la vez. Para el desayuno, puedes disfrutar del matcha en tu avena o panqueques, y en el caso de la máscara facial, tiene propiedades anti-inflamatoria y anti-envejecimiento, además de dejar tu cara brillante y suave.

VER GALERÍA

El matcha viene en dos tipos de polvo: el culinario puede ser utilizado para la máscara facial y para la cocina, y cuyo sabor no se siente en la comida; el ceremonial es la calidad más alta, y se usa para las bebidas.

VER GALERÍA

Muchas tiendas como Starbucks han aprovechado creado su propia versión de este té verde. El Matcha Limonada es una de los cuatro Cup of Kindness de la popular cadena de cafés, y que además dona 25 centavos por cada vaso comprado a la Fundación de Lady Gaga Born This Way. Por otra parte, la pasión por esta bebida ha generado tiendas especializadas en ella, como Cha Cha Matcha en Nueva York, que vende helado, macarrones, donuts, parfait y café del té, y Holy Matcha en San Diego, California que abrió este año y ofrece té, limonada y pudín de la codiciada bebida.

VER GALERÍA

Pero también puedes encontrar el matcha en tiendas de departamentos y supermercados, lugares como Target, Walmart o Amazon. Si no lo has probado, ¿qué estás esperando?